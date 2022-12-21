北京正經歷第一波重症與死亡高峰　多省組建醫療隊緊急支援

在扛過第一波感染高峰後，北京正面臨第一波重症與死亡高峰衝擊，為緩解北京醫療系統面臨的巨大壓力，內地一些省市已經組建了專業醫療隊緊急支援北京。

因為奧密克戎海嘯的衝擊，再加上政策轉彎太急，從堅持「動態清零」到被迫放開幾乎在一夕間發生，醫療資源與應急物資準備均不充分，北京醫療系統這幾天始終維持在高位運行，醫護人員均處於極度疲勞狀態。從網上傳播的消息看，雖然北京市已經成功度過了第一波感染高峰，但是面對隨之而來的重症與死亡高峰衝擊，各方面的表現仍然難言輕鬆。

北京市一家超市門口，市民和配送員等候購買商品。（視覺中國）

在北京市區各主要醫院的門診和急診區內，仍有大量發熱病人排隊，主要是老年人，有病情嚴重的老年患者甚至在等待接診或診療期間死亡。網上流傳的一些視頻還顯示，各醫院呼吸科ICU均處於爆滿狀態，殯儀館也均處於滿負荷運轉狀態，有殯儀館待焚化屍體有的已經排隊到下周。

網上流傳着清華大學一份近期死亡的老教授名單，從數據看，自本月疫情放開以來清華大學的老年人死亡數據即呈明顯上升態。據悉清華大學等老年高知人員較集中的教學和科研機構，已於近期成立專門機構並安排專業人員，來對這些可能的潛在高危人員進行特殊關照。北京正經歷其它國家之前都曾遇到過的典型闖關階段。

北京市部分商業仍處於停業狀態。（視覺中國）

為緩解北京壓力，有官方文件和顯消息示，山東省衛健委以及湖南省「新館肺炎疫情防控指揮部醫療救治組」均已下發通知，緊急組建醫療隊援助北京。醫護人員按照1：3的比例要求，由重症醫生、重症呼吸治療師、重症護士、PCR檢驗技師等組成，由各大醫院抽調人手組建。

另一方面，隨着第一波感染高峰過去，一周前還極度蕭條冷落的北京社會面生活正逐漸恢復常態，北京三環和一些市區主要交通道路一周前車馬稀少，但是從本周三開始在上班高峰期又出現了堵車狀態。在北京亦莊，幾個主要工業產業園區停車場的車輛也明顯多了起來，據園區負責人講，從本周開始上崗率已有明顯回升。