「一國兩制」知識枱曆進校園：小枱曆背後的大政治

已經到來的2023年，對香港來說意味着新的開始。一方面，這是鄧小平承諾的「一國兩制」五十年不變下半場的開局之年；另一方面，在經歷過一系列大小事變的香港，開始退去政治高温，轉而聚焦經濟民生，着力化解困擾香港持續發展的深層次矛盾。在新的開局之年，大政治還在繼續，比如全國人大常委會12月30日針對《香港國安法》的首次釋法，與此同時，越來越多的人開始將目光投向「一國兩制」之下的日常生活。「一國兩制」知識枱曆便是大政治與日常生活有機結合的載體與工具。

2022年12月31日，「一國兩制」知識枱曆編輯委員會、國際關係學院國家安全法治研究基地、北京語言大學港澳研究中心、北京航空航天大學一國兩制法律研究中心、南開大學台港澳法研究中心在北京聯合舉辦「在京高校港澳台學生受贈『一國兩制』知識枱曆主題儀式暨新春茶話會」。據「一國兩制」知識枱曆編輯委員會主任呂英傑介紹，該知識枱曆已連續出版三年，擇要記載了與「一國兩制」有關的香港、澳門、台灣愛國人士、歷史人文與風土人情，濃縮了中央政府「一國兩制」方針政策與制度體系形成的歷史，呈現了港澳的歷史發展脈絡與全球化的成功經驗。

2022年12月31日，「一國兩制」知識枱曆編輯委員會、國際關係學院國家安全法治研究基地、北京語言大學港澳研究中心、北京航空航天大學一國兩制法律研究中心、南開大學台港澳法研究中心在北京聯合舉辦「在京高校港澳台學生受贈『一國兩制』知識枱曆主題儀式暨新春茶話會」。（「一國兩制」知識枱曆編輯委員會）

國家主席習近平在香港回歸25周年講話中，特別提到青年問題。「我們還要特別關心關愛青年人。青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。」今次「一國兩制」知識枱曆走進校園，正是引領青年認識「一國兩制」和增強文人翁意識的有益探索。北京語言大學副校長張寶鈞在發言中亦對港澳台青年寄予期望，期待港澳台青年透過枱曆更清晰、便捷地了解、認同「一國兩制」，為民族復興和國家統一貢獻才智。

此外，在茶話會上，來自港澳台的四名大學生結合自身在北京求學、生活的經歷，介紹了自己對「一國兩制」和內地的認識和理解。其中既有在港澳台時的懵懂與困惑，也有來到北京之後的驚喜與融入，還有對更深入理解國家發展大勢和個人前景的規劃與期待。

知識枱曆贈閲儀式。（「一國兩制」知識枱曆編輯委員會）

今次茶話會之前，也即二十大結束之後不久，「一國兩制」知識枱曆編輯委員會曾舉辦新聞發布研討會，會議邀請涉港、澳、台相關單位權威專家學者圍繞學習貫徹二十大精神、「一國兩制」價值意義、「一國兩制」博物館建設及港澳台未來願景等進行研討。彼時，《香港01》在《二十大後追問「一國兩制」：如何從制度條文走向日常生活》中寫道，制度條文之外，如何讓港人真切意識到「一國兩制」對香港來說是最佳制度安排，進而推動國家認同和人心回歸，這就需要從抽象制度條文走入港人具體的日常生活中。

而今，翻閲新版「一國兩制」知識枱曆，確能感受到小枱曆背後的大政治，以及與日常生活的深度關聯。且尤為值得一提的是，在台歷中，「一國兩制」不僅指向已經實踐過該制度的港澳，也涵蓋即將最終需要依託於這一制度設計解決統一問題的台灣。

比如1月1日的知識點，即是《告台灣同胞書》發表——1979年1月1日，全國人大常委會發表《告台灣同胞書》。主要內容為「通過中華人民共和國政府和台灣當局之間的商談」，結束兩岸軍事對峙狀態；「堅持一個中國立場」；兩岸統一要「考慮現實情況」，要「尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見」，要「採取合情合理的政策和辦法。」1月2日的知識點，也與台灣相關，也即習近平提出台灣「兩制」台灣方案——2019年1月2日，習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表重要講話。習近平指出：探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。

「一國兩制」知識台歷內頁。（香港01）

人們常說，法律的生命在於實施。同樣的，「一國兩制」的生命也在於實施、實踐。隨着內地調整堅持了三年的嚴格防疫政策，邁出「與病毒共存」的實質一步，港澳台與內地之間被迫中斷的互聯互通將重新啟動。國務院聯防聯控機制1月5日發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，也對遠端檢測、入境檢疫、內地與港澳客運航班、簽註辦理等方面進行全面調整。隨着「一國兩制」五十年不變的下半場正式啟動，結合國際大環境之變，港澳的繼續實踐註定不會輕鬆，而台灣問題的破局也註定會牽動愈發激烈的大國角力，不過只要「一國兩制」能在人們的日常生活中建立起認同感，凝聚起共識，行穩致遠的基本面就不會變。