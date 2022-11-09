「全港摘下口罩狂歡」一文廣傳　香港防疫之變對內地的啟示

11月7日，一則「全港摘下口罩狂歡！特首帶港府高層全體出動，喝酒看球」的新聞在內地社交媒體熱傳——11月6日，香港三年之後再次舉辦國際七人橄欖球賽，香港特首李家超和財政司長陳茂波到場觀賽，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強及房屋局局長何永賢等也有現身，現場2萬多人都摘下口罩，氛圍歡騰，李家超舉杯慶祝，並稱橄欖球賽的成功舉辦證明香港已經重返國際舞台，迎來新篇章。

政務司副司長卓永興與財政司副司長黃偉綸一同觀看七欖賽事，為香港隊打氣。（黃偉綸FB圖片)

見聞此消息，內地不少人紛紛感慨：「什麼時候感受到『一國兩制』？看這條新聞的時候。」雖然這句話帶有調侃戲謔，但也道出了在防疫路徑上香港與內地的不同。尤其是在內地面對新一輪疫情爆發仍嚴防死守的大背景下，人們圍觀香港防疫之變，無疑也是在間接表達對內地防疫模式的不滿。

調侃與不滿之外，以香港防疫模式之變作為參考和鏡鑑，有三個方面的問題值得深思。

首先，防疫從來不應該是制度之爭、文明之爭。

在香港第五波疫情之際，圍繞到底是「動態清零」還是「與病毒共存」產生巨大分歧與拉鋸，彼時，以「一國兩制」的香港作為載體，「動態清零」和「與病毒共存」看似只是兩種防疫策略，其實還內含着「兩種制度」、「兩種意識形態」、「兩條道路」的較量。究竟「向內地看齊」還是「向國際看齊」？這已經不是一個單純的科學防疫的問題。基於此，才有了《人民日報》的警告——「『動態清零』有利於香港經濟社會長遠發展。應算清楚民生賬、長遠賬、總體賬，絕不能被一時困難遮蔽雙眼。」

香港第五波疫情爆發之際，港府應對引發民怨沸騰。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

但最終，香港第五波疫情仍以「與病毒共存」的方式結束，今次在日增病例數千例的情況下進一步放寬防疫政策，也更直接的說明，防疫從來不應該是制度之爭、文明之爭，即便在「一國兩制」下的香港，也不應在科學防疫策略之外附加太多政治和意識形態。對時下仍在維持「動態清零」政策的內地而言，防疫牽一髮動全身，影響深遠，講政治不應該壓倒講科學。

其次，層層加碼與「動態清零」完全相悖，但與此同時，以結果為目標的「動態清零」與精準防疫也存在天然的張力。

人們應該對香港第五波疫情之際的荒腔走板記憶猶新，彼時不少人感慨「香港何以至此」。事實上，面對病毒的不斷變異，尤其是傳播力的增強，任何一座城市要想實現「清零」，都不可避免會產生各種問題，不管是第五波疫情時的香港，還是後來的上海，以及西安、海南、新疆等地無一例外。因為說到底，一座城市的各類設施保證的是正常狀態下的運行，在病毒的侵擾下，已經是一種「非常態」甚至一些地方層層加碼之後的「戰時狀態」，出現各種問題與矛盾在預料之中。

基於此，雖然官方一再強調要杜絕「一刀切」、層層加碼，在二十大後召開的首場國務院聯防聯控機制新聞發布會上，直接點名了貴州省畢節市、四川省南充市、河南省鄭州市等地，意在警示各地，但落到行動層面，動輒以靜默、封城代替管控的一刀切、層層加碼還是屢禁不止。因為對各地而言，並非不知道動態清零、精準防疫的要求，但在嚴厲的問責制和「以結果為目標」之下，實際上卻很難做到。這也是為何一邊是官方一再要求的精準防疫，一邊卻是各地不斷發生的民怨沸騰的一刀切、層層加碼。

2022年1月13日，受疫情影響，鄭州市轄區的學校均關閉，改為網上教學。（視覺中國）

回到「動態清零」本身，從一開始就並不全然是以結果為目標和取向，「清零」也並非絕對——而是當疫情爆發的時候，有意願、有能力、有行動最大限度達至「清零」目標，即便最後結果不是「清零」，總體局面依然是可控而動態穩定的。而今在內地不少地方，「動態清零」只剩下了「清零」，「動態」中附帶的精準防疫被迫讓位於「以結果為目標」。

最後，隨着病毒的不斷變異，民眾對病毒的認識需要與時俱進，這其中，官方的引導必不可少。

將時間線拉長，在武漢傳出不明原因肺炎之後，香港不少人即開始囤積口罩，這一方面源於SARS的經驗，另一方面也說明港人「寧可信其有不可信其無」的警惕。而當疫情開始大規模爆發後，港人對在公共場所佩戴口罩等一直保持着自覺，及至第五波疫情，因老年人口眾多，而且多數並未接種疫苗，故不少人支持「清零」。但隨着病毒的變異，以及封關帶來的經濟民生壓力，香港對病毒的恐慌不再，主流民意也已經轉向更為迫切的通關，想要儘快回歸疫情前的生活常態。

許多市民都期待能快點和內地通關。（鄭子峰攝）

對內地而言，時下除了應對各地散發的本土疫情之外，也需要適時引導民眾理性看待病毒本身，這既是時下精準防疫的必要認知前提，也是下一步放寬防疫政策的必要民意基礎。不久前發生的富士康鄭州廠區員工集體逃亡事件說明，很多人對病毒的認知依然停留在三年前武漢疫情爆發時的階段。之所以產生這樣的認知誤差，與當地訊息不透明、訊息不對稱有着直接關係，當然官方宣傳引導的缺位也難辭其咎。在這方面，富士康事件之後鄭州市衛健委官方公眾號刊發的《新冠肺炎不可怕，可防可治。鄭州權威專家來解答！》值得肯定，該文從科學角度稱新冠病毒感染是自限性疾病，並呼籲人們不用過於驚慌。

富士康鄭州廠區集體逃亡事件，引發輿論普遍關注。（微博＠鳳凰網科技）

歷史學家許倬雲曾說過，全世界人類走過的路都要算是我走過的路之一，要有一個遠見超越你未見。中國算大賬、算總體賬，是在努力用一種遠見超越未見，但如何將全世界人類走過的路都算做是我們走過的路之一，具體到疫情防控上似乎做的遠遠不夠。中國之外其他國家和地區目前的防疫舉措，是基於各國國情和經濟民生需要走的路，對中國來說，與其不由分說打倒、否定掉，不如將其作為一種可供參考的經驗和鏡鑑。「一國兩制」下的香港，既是一面現成的鏡子，也是後續探索中國式共存之路必不可少的先行先試者。