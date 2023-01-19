韓正或出任國家副主席：有望負責外事工作 是否繼續分管香港？
1月18日，在山東省第十四屆人民代表大會第一次會議上，已經卸任中共中央政治局常委的現任國務院第一副總理韓正，當選為第十四屆全國人民代表大會代表。這意味着在今年全國「兩會」上，韓正有可能成為國家副主席，享受正國級待遇。
根據中國政壇的規律，已經確定退休的中央政治局常委，通常情況下不會再成為新一屆全國人民代表大會代表。如果已經卸任中央政治局常委，卻成為新一屆全國人民代表大會代表，往往意味着他很可能重新受到重用。比如，十八屆政治局常委在2017年十九大換屆時，張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗均不再擔任政治局常委，唯獨王岐山因為在2018年當選為全國人大代表，所以他在當年的全國人民代表大會上當選為國家副主席，排名僅次於現任的七位政治局常委。過去五年中，作為中央外事工作委員會委員的王岐山，協助習近平負責外事工作。
今次韓正的情況與王岐山一樣，都是在卸任政治局常委後當選全國人大代表。這意味着他很有可能將會沿襲王岐山模式，成為國家副主席，在外事工作中扮演重要角色。韓正現年69歲，2010年擔任上海市長時，曾訪問台灣，是內地首位訪台的直轄市長。他曾長期在上海工作，形象良好，既具有非常豐富的經濟工作經驗，又經常參與對外交流活動。他自2018年擔任國務院第一副總理以來，還兼任國家推進「一帶一路」建設工作領導小組組長，更是積累非常豐富的對外工作經驗。
除了有較大希望負責外事工作，韓正亦有可能繼續主管港澳工作。韓正是中央港澳工作領導小組組長，過去五年他一直在負責港澳事務，親自見證香港從修例風波到港區國安法落地、選舉制度修改、新選制下立法會和特首換屆選舉等一系列重大事件。可以說，他積累了豐富的港澳工作經驗，是過去五年香港之變的重要參與者、推動者和領導者。
從過去慣例來看，負責港澳工作的都是中央政治局常委，中央港澳工作領導小組組長應該是在二十屆政治局常委中產生。但既然韓正已經當選新一屆全國人大代表，有望成為國家副主席，那不排除他有繼續主管港澳工作的可能。當然，這種概率也許並不大，但不能排除。總之，無論如何，已經當選全國人大代表的韓正，在未來五年中國政壇中，有很大可能繼續發揮重要作用。