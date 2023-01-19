韓正或出任國家副主席：有望負責外事工作　是否繼續分管香港？

1月18日，在山東省第十四屆人民代表大會第一次會議上，已經卸任中共中央政治局常委的現任國務院第一副總理韓正，當選為第十四屆全國人民代表大會代表。這意味着在今年全國「兩會」上，韓正有可能成為國家副主席，享受正國級待遇。

根據中國政壇的規律，已經確定退休的中央政治局常委，通常情況下不會再成為新一屆全國人民代表大會代表。如果已經卸任中央政治局常委，卻成為新一屆全國人民代表大會代表，往往意味着他很可能重新受到重用。比如，十八屆政治局常委在2017年十九大換屆時，張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗均不再擔任政治局常委，唯獨王岐山因為在2018年當選為全國人大代表，所以他在當年的全國人民代表大會上當選為國家副主席，排名僅次於現任的七位政治局常委。過去五年中，作為中央外事工作委員會委員的王岐山，協助習近平負責外事工作。

2021年9月2日，國務院副總理韓正在北京通過視頻方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使克里（John Forbes Kerry）。（新華社）

今次韓正的情況與王岐山一樣，都是在卸任政治局常委後當選全國人大代表。這意味着他很有可能將會沿襲王岐山模式，成為國家副主席，在外事工作中扮演重要角色。韓正現年69歲，2010年擔任上海市長時，曾訪問台灣，是內地首位訪台的直轄市長。他曾長期在上海工作，形象良好，既具有非常豐富的經濟工作經驗，又經常參與對外交流活動。他自2018年擔任國務院第一副總理以來，還兼任國家推進「一帶一路」建設工作領導小組組長，更是積累非常豐富的對外工作經驗。

除了有較大希望負責外事工作，韓正亦有可能繼續主管港澳工作。韓正是中央港澳工作領導小組組長，過去五年他一直在負責港澳事務，親自見證香港從修例風波到港區國安法落地、選舉制度修改、新選制下立法會和特首換屆選舉等一系列重大事件。可以說，他積累了豐富的港澳工作經驗，是過去五年香港之變的重要參與者、推動者和領導者。

從過去慣例來看，負責港澳工作的都是中央政治局常委，中央港澳工作領導小組組長應該是在二十屆政治局常委中產生。但既然韓正已經當選新一屆全國人大代表，有望成為國家副主席，那不排除他有繼續主管港澳工作的可能。當然，這種概率也許並不大，但不能排除。總之，無論如何，已經當選全國人大代表的韓正，在未來五年中國政壇中，有很大可能繼續發揮重要作用。