韓正到廣東調研鼓勵民企創新發展　考察華為期間任正非現身陪同

中央政治局常委、國務院副總理韓9月18日至19日到廣東深圳調研，他在考察華為等企業期間表示，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。華為創始人任正非現身陪同。



9月19日，韓正在前海嘉里中心調研。（新華社）

據新華社報道，韓正在調研期間強調，要堅持以習近平思想為指導，打造市場化、法治化、國際化營商環境，推動前海深港現代服務業合作區加快發展。他考察了6個地方，分別是前海嘉里中心、香港交易所前海聯合交易中心、中國（深圳）知識產權保護中心、前海合作區人民法院、深圳華為技術有限公司、邁瑞生物醫療電子公司。

韓正在考察上述兩間民營企業時表示，改革開放以來，中國民營企業蓬勃發展，充滿生機活力，已經成為科技創新的重要主體。國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力。民營企業要緊緊圍繞國家戰略，堅持以產業化應用為導向，運用好市場化機制推動自主創新，為加快建設科技強國作出更大貢獻。

從央視《新聞聯播》播放的畫面及新華社公布的照片可以看到，韓正在考察華為期間，任正非在一旁陪同。而韓正在深圳調研前，還在珠海出席了橫琴粵澳深度合作區管理機構揭牌儀式，並到橫琴澳門新街坊項目考察。

9月18日，韓正在廣東深圳會見林鄭月娥。（新華社）

在廣東期間，韓正還先後會見了澳門特別行政區行政長官賀一誠、香港特別行政區行政長官林鄭月娥。韓正在會見林鄭月娥時說，希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的三場重大選舉。他還提到，中央政府堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心。