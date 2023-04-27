丫丫回國｜為何舉國關注一隻大熊貓由美國回家？

旅居美國的22歲大熊貓丫丫在周四（27日）歸國。近幾個月以來，有關丫丫的話題佔據微博熱搜榜及各大內媒頭條，丫丫瘦得「皮包骨」的照片廣傳，在中美交惡的背景下網民罵聲一片，舉國這樣長期關注一隻大熊貓的一舉一動，實在罕見。



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雌性大熊貓「丫丫」與雄性大熊貓「樂樂」於2003年一同抵達美國孟菲斯動物園開始旅美生涯。去年12月，孟菲斯動物園宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。

惟在回國前夕，樂樂卻於本年2月初被發現猝死。早於去年，經已有動物保護組織發布影片，顯示丫丫和樂樂精神情況不佳，身體瘦骨嶙峋，毛髮髒污；而且丫丫因營養不良患有皮膚病。

早在2021年初，就有動物保護組織對丫丫和樂樂在孟菲斯動物園的待遇提出質疑。圖為IDA製作的丫丫毛髮問題演變圖。（IDA官網）

樂樂的死訊與丫丫「皮包骨」的可怕照片激發一眾內地網民的憤怒，不少網民促請官方加快效率，盡早將丫丫接回中國。有網民表示，旅美20年象徵友好的國寶卻慘遭虐待，應將美國納入黑名單，禁止向其租借大熊貓；有網民更憤怒指責美國「三億人中卻找不到擁有人性的個體」。孟菲斯動物園拒絕其存在虐待行為的指控，並否認交還大熊貓是因為這些指控。

部分內地網民評論：

「這哪裡是旅美，簡直就是坐牢，怎麼能這麼對待國寶」

「不希望總聽到『正在辦理』，樂樂已經被虐致死，丫丫身體狀況堪憂，容不得你們再四平八穩的行事。」

「建議國家針對大熊貓租借一事也要設立『黑名單』制度！」

「友好外交被美國無情踐踏，也不要留甚麼情面了吧」

「歐美的動物保護組織不是很能叫的嗎？怎麼現在不叫了？雙標是嗎？」

「都甚麼時候了，還要審批流程！」

「真的不懂2022年12月答應歸還了，到今天還只有一個未知歸期」



近月丫丫受到的關注越來越多、民眾情緒也越來越激動，除了因為丫丫的回國日期遲遲未定外，也與中美兩國近年來摩擦不斷有關。

在中美交惡的背景下，從眾多評論中不難感受到，部分網民似乎認為因為中美關係不好，所以美國動物園才虐待丫丫和樂樂，甚至有意見認為美國對待可愛的大熊貓尚且如此，對待中國人只會更差。

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在這個熱潮下，有網民自發購買紐約時代廣場大屏幕廣告，呼籲丫丫早日回國。除網民關注以外，內地藝人黃曉明亦轉發相關新聞表示，「盼望丫丫能夠早日回家，願我們的國寶都能安全健康！」內地演員潘粵明、李宇春、袁珊珊等藝人皆轉發相關內容支持。

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有「國貨之光」之稱的蜂花品牌更稱有意領養丫丫，該公司品牌直播間立即獲網民刷屏感謝，不少網民更下單支持，主播一再呼籲大家理性消費。

甚至雌性大熊貓「香香」在2月21日乘專機回到中國一事，也立即令內地網民聯想到丫丫。作為日本東京上野動物園的「小公主」，香香在日本擁有極高人氣，許多日本民眾不惜排隊數小時只為看她一眼。在香香離日前，動物園擠滿了為她送行的民眾，甚至有人動情落淚，更有大批民眾前往機場為她送行。這樣的盛況，讓不少對日本沒有好感的內地網民都要承認：「不論如何，日本人對熊貓和香香是真的好。」

在內地社交媒體，當時幾乎每條與香香有關的報道或影片下，都會有留言寫著：「請大家也看看在美國的丫丫吧。」

香香在日本人氣超高，擁有許多粉絲：

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一個多月僅有4天未上熱搜

根據南京大學新聞傳播學院的自媒體《核真錄》統計，近月「丫丫」相關話題常駐微博熱搜榜，官媒的主持迅速提高了「丫丫」的關注度。僅2月22日一天，「丫丫」相關熱搜就有15條，當天主持相關熱搜的均為中央和地方官媒，包括央視網、中國新聞網、中國藍新聞等。在2月22日-3月31日，「丫丫」共上熱搜115次，僅有4天沒有上熱搜。

一些比較典型的微博熱搜話題包括#網友呼籲提前接旅美大熊貓丫丫回國#、#當地華人接力守護丫丫#、#網友前往孟菲斯動物園看望丫丫#、#丫丫正努力吃飯等待回國#等。

丫丫歸國後，相信相關的網絡討論會逐漸減少，不過在中美持續交惡的背景下，以後會有更多「丫丫事件」。