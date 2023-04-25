旅美大熊貓丫丫即將回國　獸醫：身體狀況平穩，已提前適應運輸籠

4月24日，國家林草局公布，旅美大熊貓「丫丫」將於近日回國。

赴美的北京動物園獸醫介紹，丫丫的體重和健康狀態相對平穩，飼養員已提前對牠進行運輸籠的適應訓練，以便讓牠能順利渡過跨洋旅程。



丫丫身體狀況如何？

2000年8月3日，雌性大熊貓丫丫在北京動物園出生。2003年4月，牠與雄性大熊貓「樂樂」從北京飛抵美國，在孟菲斯動物園開始旅居生活。

孟菲斯動物園首席生命科學官介紹，丫丫身材嬌小，多年來身上一直有斑塊，且年長後皮膚上的斑塊愈來愈多，看起來和其他大熊貓有異，隨着年齡增長，差異會愈發明顯。

2021年初，美國動物園和水族館協會認證委員會負責人，全面評估了丫丫的身體狀況，結果顯示牠沒有營養不良或其他醫學問題。一直以來，丫丫都會出現毛髮季節性稀疏，其形象與公眾印像中胖乎乎、毛茸茸的大熊貓有所不同。

今年2月，中方赴美大熊貓專家組抵達孟菲斯動物園後，現場查看了丫丫的健康狀況，調閱其體檢報告和健康月報。評估認為，丫丫除了皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組又就丫丫的被毛異常情況與孟菲斯園方討論，並就牠的飼養和護理向美方提出建議和要求。

赴美的北京動物園獸醫介紹，美方工作人員會展示工作當中的操作規程，近幾個月每天都會向國內傳送丫丫的體重、取食量等數據。

國內相關主管部門、中國動物園協會、北京動物園專門建立了由飼養員和獸醫等組成的專家團隊，共同分析評估丫丫的健康狀況。目前，丫丫的體重和健康狀態相對平穩。

丫丫在孟菲斯動物園的生活狀況如何？

孟菲斯動物園副園長介紹，動物園會向丫丫投餵不同種類的竹子，牠的食量也會隨季節變化，並更傾向竹葉多的品種。此外，園方會為牠準備甘蔗、葡萄、餅乾等輔食。

在動物園工作人員的眼中，丫丫是一隻有趣、喜歡與人親近的大熊貓，「當看見我們時牠會走過來打招呼，你真的能在牠臉上看到微笑」。

北京動物園工作人員正在檢查丫丫食用的竹子。（微信公眾號＠新華社）

北京動物園獸醫表示，孟菲斯動物園具有較為完備的管理體系和操作規程，飼養員每天都會記錄提供食物的時間、種類和重量，以及丫丫糞便情況等信息。

獸醫會定期為丫丫檢查口腔，採集其血液、糞便、尿液、毛髮等進行化驗分析，定期對牠展開行為訓練，有利於大熊貓配合健康體檢。上述數據最終都被匯總成每月的健康報告、體檢報告，定期向中方提供。

回國前有什麼準備？

丫丫旅居美國協議期限為10年，2013年到期後再延長10年。去年12月，孟菲斯動物園宣布將丫丫歸還中國，按期結束20年的合作研究。

北京動物園選派了具有豐富大熊貓飼養和診療經驗的獸醫和飼養員，於3月16日抵達孟菲斯動物園，與此前在美的中國動物園協會專家共同熟悉了解丫丫的生活習性和飼養情況，與美方工作人員做好其飼養護理和健康評估。同時，進一步細化回國前的準備工作，確保安全穩妥護送丫丫回國。

北京動物園工作人員和孟菲斯動物園工作人員一起同丫丫增進熟悉度。（微信公眾號＠新華社）

赴美的北京動物園飼養員介紹，為了回國後更好地飼養丫丫，他們在孟菲斯動物員向美方飼養員學習了一些行為訓練的手勢和口令。

北京動物園的獸醫稱，目前已全面了解孟菲斯動物園的飼養細節與飼養環境，對丫丫的飼餵方式、飼料組成、行為訓練和日常體檢等熟悉掌握，也和丫丫有一定程度的互動。

在飲食方面，丫丫在過渡時期已經食用中國提供的餅乾，以便消化系統能夠盡快適應。同時，飼養員提前對牠進行運輸籠的適應訓練，以便讓牠能順利渡過跨洋旅程。