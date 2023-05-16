中國應具備什麼全球戰略能力？

在任何情形下，中國的發展都不可能脫離全球發展與變革的現實秩序、體系、節奏。



戰略一詞的基本含義，是指謀劃事務不局限於一事一時，而考慮到各種因素之間的綜合聯繫及變化趨勢。關於戰略能力，中國有一句話十分經典：不謀萬世者，不足以謀一時；不謀全域者，不足以謀一域。中國已故前國家主席江澤民不時會提及這句話。此話語意很簡明，但實行起來很困難。因為，眼前利益很容易蔽障一個人、一個組織乃至一個國家的全域視野與長遠考慮。

習近平多次向世界強調，中國「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」。 （新華社）

中國發展的全球視野與長遠考慮，至少應當涵蓋或回應三大主題：一、中國現在與未來在全球發展體系中所處的位置；二、中國是否要成為全球一流國家，及如何成就？三、人類的未來及中華民族的未來該往何處去，及兩者間的關係如何？若不能對這三方面問題作出合乎事物發展因果的深層次謀劃，便不足以言國家及全球戰略。

中國若要深層次謀劃好這三方面的系統發展戰略，就必須認真思考並切實部署與美歐之間的良性可持續發展關係。

在任何情形下，中國的發展都不可能脫離全球發展與變革的現實秩序、體系、節奏，須及時洞察且緊緊抓住國內與全球兩個治理和發展大局，才不至於出現發展與安全被動。

2021年10月，中共推出第三份歷史決議，旨在夯實在百年未有大變局的關頭不斷總結中國經驗、中國智慧，進而為激烈變局中的世界提供中國方案、中國模式。（Getty Images）

中國目前恐怕還不能奢望脫離美國主導的全球基本體系，獨自創建新體系。中美歐之間，美歐需要中國的主要是市場，中國需要美歐的主要是科技，一者彼此需求存在，二者彼此間的需求層次存在差異。中國的發展與安全優化，須要充分考慮與美歐之間的種種關係因素，仔細衡量對俄政策。

中國戰略思想鼻祖王詡（鬼谷子）在《鬼谷子．謀篇》裡寫道：「亡不可以為存，危不可以為安。」意思是，國家一旦滅亡，很難再復興；一旦危亂，很難再安定。俄羅斯面臨的處境，並非因取於正道而遭外來欺凌所致，恰是因取於危道而必趨衰敗。面對人間如此是非興亡大道抉擇，中國須作出全面綜合考慮的是：一者不懼美；二者不寄厚望且「過分」親近一個被國際刑事法院通緝、涉嫌戰爭罪的個人及國家；三者認清正道主流。

簡單梳理一下中美俄三國的源起及發展路徑，也許就能找到一些深層次事物發展的認識根據。實際上，中美之間除了意識形態與整體實力差異之外，發展觀與安全觀理念上並不明顯衝突；但美俄之間存在著在發展觀與安全觀上的水火不容之態。

2023年2月21日，普京自開戰以來首次發表國情咨文，批評由美國主導的西方國家挑起衝突，尋求「無限權力」，欲將地區衝突變成全球對抗，並宣布俄羅斯暫停參與美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）。圖為2月21日，普京發表國情咨文演講。（Reuters）

進入20世紀80年代，中國施行改革開放政策。新時代發展觀是脫貧、科教興國、市場經濟、鄉村振興、供給側改革、中國製造及智造，納入民主、自由、法治等人類共同價值觀。中國主張普遍安全觀，始終秉持不對外侵略擴張的人文及政治理念，推動建設新型大國關係與人類命運共同體。

俄羅斯國家源起於莫斯科公國，以軍事手段起家，以野蠻侵略開路，自莫斯科公國伊凡一世開始，到現代國家蘇聯和現今俄羅斯，侵略者的身份標識始終黏貼在俄羅斯民族身上，不以為恥，反以為榮，被形容為「戰鬥民族」。

美利堅民族從英國殖民者手中獨立建國，在史上率先繼承與發展了文藝復興產生的政治文明理論成就，以民主政治與法治理念用之於國家建構和治理，制訂史上第一部成文憲法。首任總統華盛頓創設了美國總統不擔任超過兩屆的憲法先例，為美國政治自新糾錯機制奠定法律基礎。

美國透過二戰後跟盟友簽訂的「五眼」情報分享協議，積極滲透其情報部門，並利用它為美國霸權服務。（路透社）

美國建國後，開發西部，發展海上貿易，引進西歐科技，大批歐洲人才湧入。1860年，美國工業總值已居全球第四。1917年4月，美國因被德國潛艇擊沉船隻而放棄中立，對德宣戰，隨後開始在全球扮演新角色。一戰後，美國由60億美元債務國轉變成100億美元債權國，成為全球最富國家。二戰爆發，美國仍持中立，因日本偷襲珍珠港對日宣戰，捲入二戰。期間，美國倡議組建聯合國，協同英、蘇主導二戰進程。戰後，主導組建北約，出資200多億美元（包括馬歇爾計劃）重建歐洲，拖垮華沙公約組織，致蘇聯解體。

進入21世紀，面對中國崛起，美國戰略重點從歐洲轉至亞太。奧巴馬（Barack Obama）提出「亞太再平衡」政策，特朗普（Donald Trump）提出「印太戰略」，拜登（Joe Biden）繼續推升對華競爭戰略烈度，建立美日印澳四方安全對話（QUAD）與美英澳安全夥伴（AUKUS）多邊政、軍及外交合作機制，與韓日印澳簽訂一系列雙邊及多邊軍事盟約以組建「亞洲小北約」架構。

美歐擊垮俄羅斯影響深遠

我們可以得出基本認識，美國的安全觀是謀求在全球事務及發展理念上，與其高效快速可持續的國家發展目標相協同。俄羅斯的「發展」觀建立在以軍事擴張、核恐嚇為基本手段的狹隘民族「安全」觀基礎上，顯然是短視而不可持續的。美俄之間在發展、安全與社會價值觀上的認知與戰略能力，高下等差分明，水火不相容。一旦歷史機遇具備，兩個國家必然是你死我活。華盛頓斷然不會錯失普京（Vladimir V. Putin）特意送上門的俄烏戰爭這一份歷史性大禮。

美國領導北約若在軍事上打敗俄軍，意味著美歐國家集團在現階段從根本上擊垮了俄羅斯民族的基本「發展」技能，並將使人類全球的發展方向，發生影響深遠的重新建構。

據有關歐盟成員國領導人透露，美歐已「非常接近嚴肅討論派兵進入烏克蘭」。美國擊垮俄羅斯至少有三重收益：一、獲得經濟利益，烏克蘭戰後重建及歐洲能源與糧食需求；二、鞏固與加強在北約和歐盟體系中的領導力；三、獲得包括聯合國機構改革在內的未來全球治理體系變革主導權。

俄羅斯的國家信用與競爭力已基本喪失，未來會出現的兩大可能是：一、喪失聯合國常任席位；二、在政治與經濟發展上，長期依附於中國。

在下一個全球治理時代轉型過程中，很可能形成這樣的局面：或者由美國一極，或者由中美二極。全球發展態勢實際上已向中國提出十分現實的命題：中國是否準備好在未來全球治理體系中，擔負起形成中美二極局面中，在政治、經濟、科技與軍事上的自我角色？

中國目前一方面急須有效提升經濟與科技發展速度和品質，及全面國家治理能力；另一方面卻又面臨國內及國際大環境種種嚴重制約。中國仍處於須要深化治理體制建設與發展能力提升的轉型時期，迅速促進並提升全民創造力的國家治理能力是關鍵任務。有兩個發展理念必須正確理清，這就是「國家利益至上」與「人民利益至上」。「國家利益至上」的涵蓋顯然更為科學，包括大陸、港澳台及全球友好國家。

「第五個現代化」是習近平對幾代中共領導人的政治繼承，也是其新時代的改革目標。（新華社）

新時代中國面臨的發展與安全情勢，需要全面及公正的人才戰略機制，讓每一個中國人都有均等機會，去尋找奮鬥方向與展現才華，以如此人才戰略機制為基礎發展環境的中國，想找到一個強大的敵人都恐怕會很難！

本文獲《聯合早報》授權轉載。

