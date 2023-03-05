兩會｜新時代已降臨　美媒俄專家談中國如何面對世界

中國全國政協14屆第1次會議和14屆全國人大第1次會議（兩會）3月4日正式拉開帷幕。外界對中國的未來有不同說法，美媒稱中國正準備迎來一個更警惕其野心的世界，俄媒則指，中國終於開始發揮其作為超級大國的作用，這將改變世界。



國務院總理李克強5日發表任內最後一份《政府工作報告》。《紐約時報》表示，這份報告或反映國家主席習近平的長期願景，即中國在更多極的世界扮演領導角色，替換由美國主導的國際秩序。

該報稱，對習近平而言，這意味着中國要在關鍵科技方面減少對西方依賴、建設世界一流軍隊加強共產黨對安全機構控制、引導經濟和遏制金融風險。

報道指，正如中美2月爆出的「氣球風波」，兩國關係比以往任何時候都更不穩定，尤其是「北京在台灣問題採取更對抗姿態」。

俄專家：中國將改變世界

俄羅斯全球事務主編盧基揚諾夫（Fyodor Lukyanov）4日在今日俄羅斯（RT）以《中國終於扮演超級大國的角色 這將改變世界》撰文，稱中國加強其外交活動大大增加。這不僅是因為它已經打破以前阻礙其拓擴的疫情。主要動機是中國在國際舞台上的作用和影響力已增長到它無法再盤算脫鉤的地步。

他稱一個新時代已經來臨。中國的外交復興旨在表明北京不懼怕在世界政治中發揮作用。迄今為止的接觸形式帶有上一時期和非常傳統方法的特徵——中國在烏克蘭問題上的和平建議措辭了無意義的精確性就是證明。但這也可能會改變。