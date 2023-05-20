西安滿城盡帶「唐」元素　中國歡迎中亞賓客藏3細節巧思

5月18日至19日，中國—中亞峰會在陝西省西安市舉行——這是中國和中亞五國建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，也是今年中國首場重大主場外交活動。



18日晚間，習近平主席和夫人彭麗媛為出席中國－中亞峰會的中亞國家元首夫婦舉行歡迎儀式。政知道（微信ID：upolitics）注意到，這場歡迎儀式在地點選擇、形式設計上都獨具特色，傳遞深意。

細節一：大唐芙蓉園

歡迎儀式地點在大唐芙蓉園。這是一座在唐代芙蓉園遺址以北、仿照唐代皇家園林式樣重建的大型文化主題遺址公園，位於陝西西安城南、毗鄰大雁塔，全方位展示了盛唐風貌。

紫雲樓是大唐芙蓉園最主要的仿唐建築群之一，18日晚的迎賓表演就是以紫雲樓為背景。

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在唐朝鼎盛時期，西安曾經彙聚了來自各國的商旅，是當時全世界最繁華的國際大都市之一，也是中國和中亞、西亞乃至歐洲貿易往來的重要樞紐。兩千多年前，西安是古絲綢之路的起點，伴隨著駝鈴聲，絲綢之路從這裡綿延萬里，連接起中國與中亞的友好交往。兩千多年後，「駝鈴」變「汽笛」，西安依然是中國和中亞經貿往來的樞紐。

2022年全年，中歐班列長安號開行量達到4639列，創年度開行量新高，西安成為全國中歐班列開行城市中首個年度開行量突破4600列的城市；2023年至今，在不到5個月的時間裡，西安在全國率先實現通航全部中亞五國。

2023年3月16日，北京開出首趟中歐班列， 目的地為莫斯科（微信公眾號@中國鐵路）

據中國海關統計，今年前4個月，中國與中亞五國進出口1730.5億元（人民幣，下同），同比增長37.3%。尤其是4月當月，中國與中亞五國月度進出口規模首次突破500億元，達到502.7億元，邁上了新台階。

再具體到陝西省。近兩年，陝西與中亞五國外貿進出口呈現較快增長態勢，年均增長31.1%。2022年，陝西與中亞五國貨物進出口總額達到20.85億元、增長32.5%。中亞五國也已成為陝西對外投資合作的重要夥伴，截至2022年底，陝西省18家企業對中亞五國累計投資8.2億美元，占全省對外投資總額的15.1%。

細節二：大唐盛禮

據新華社和央視新聞報道，18日當晚迎賓表演以「大唐盛禮」為主題，復原唐朝時期迎賓禮儀，以傳統文化之「禮」，迎遠道而來之「賓」。這樣獨具中國傳統和特色的迎賓儀式，在近些年來中國主場外交活動中並不多見。

儀式中的「唐」元素很多。現場有八面大鼓，鼓的顏色來源於唐三彩的花紋，也就是寶相花紋。

唐三彩陶騎馬俑：中國陝西西安城郊處發現的三彩騰空馬，馬上坐一少年。（資料照片）

寶相花是中國古代傳統裝飾紋樣的一種，集合了蓮花、牡丹、菊花的特徵，包含了花瓣、花苞、葉片的完美變形，在唐代是非常流行的裝飾題材，被廣泛地使用於各種絲織品、工藝品及建築裝飾上，含有吉祥、美滿的寓意。

迎賓表演中身著唐代紅色官服的男子，雙手平伸，指尖交錯，左手在外，掌心向內，舉手至額，欠身行禮，以中國傳統的「天揖禮」表達對賓客的敬意。

迎賓表演中的「芙蓉花舞」，創意取自唐詩「清水出芙蓉」，通過芙蓉花開綻放起舞，呈現出「曲水映芙蓉，相聚在長安」的美好場景。表演還引用了唐代樂伎盤鼓舞的元素，踏鼓、拍板等。

細節三：佾舞

佾（yi，四聲）舞是中國五大古禮之首，作為國禮流傳千年至今。

古代樂舞的行列稱為「佾」，佾舞有「二佾」、「四佾」、「六佾」、「八佾」之分。「八佾」為規格最高，即每行八人，共八行六十四人。

此次迎賓儀式現場跳起的「八佾舞」就是規格最高的禮儀舞蹈。央視新聞報道說，這也是我們用最高禮儀迎接中亞五國遠道而來的友人。

每年逢孔子誕辰，台北孔廟皆會舉行釋奠典禮，並由小學學童跳八佾舞祭孔。（資料照片）

表演中，「八佾舞」的演員們著墨綠、朱紅兩色中國最具代表性，最富麗色彩的簡化唐制漢服出場，左手橫拿「籥」（yue，四聲）、右手直拿「翟」，籥翟結合，展現「仁義禮智信」的精神特質。

值得一提的是，這場在「陸上絲綢之路」起始地跳起的舞蹈還與「海上絲綢之路」有密不可分的關係。

石湖碼頭始建於唐開元年間，是宋元時期泉州灣「海上絲綢之路」的重要外港。（資料照片）

2021年6月，佾舞入選第五批國家級非物質文化遺產代表性專案名錄，申報地區就來自福建。

北宋時期，福建福清籍樂師劉詵主持制訂的《大晟樂》被宋徽宗欽定為國家正統音樂，頒行天下。《大晟樂》中，對唐宋以來佾舞的程式、動作等樂理和樂制進行了系統梳理總結，成為後世各代禮樂制度的典範。

清代後期，福建閩縣（今福州）人王元穉受命赴台傳禮，佾舞傳入台灣。自1893年以來，佾舞在閩台兩地的交流中得以存續，至今已有130年的歷史。

2015年，福清佾舞團作為「海上絲綢之路」的代表文化元素，應邀赴泰國、柬埔寨參加「中國福建周」和澳門「福建文化節」，這也是佾舞首次赴境外表演。

從古絲綢之路的起點攜手再出發，中國—中亞合作未來可期。

本文獲「政知道」授權刊載。

