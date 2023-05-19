中國中亞峰會｜六國元首共同見記者　習近平：堅定維護多邊主義

今日（19日）上午，中國國家主席習近平在陝西省西安市國際會議中心主持第一屆中國—中亞峰會，事後與哈薩克總統托卡耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫及塔吉克總統拉赫蒙共同簽署《中國－中亞峰會西安宣言》，並會見記者。



在記者會上，習近平表示，峰會回顧了中國中亞友好交往歷史，梳理了雙方合作成果，總結了成功經驗，凝聚了新的共識，並共同簽署了《中國－中亞峰會西安宣言》，通過了峰會成果清單，擘畫了未來中國－中亞關係發展藍圖。他強調，面對百年未有之大變局，著眼各國人民的根本利益和光明未來，中方與中亞國家決心攜手並肩，共迎挑戰，構建更加緊密的中國－中亞命運共同體，為推動構建人類命運共同體貢獻力量。

習近平表示，中方與中亞國家將在涉及彼此主權、獨立、安全、領土完整等核心利益問題上相互堅定支持，尊重彼此根據本國國情選擇的發展道路，堅決反對任何勢力以任何藉口干涉內政。中亞國家充分肯定中國式現代化道路對世界發展的重要意義，重申堅定恪守一個中國原則。

中方與中亞國家將以共建「一帶一路」合作十週年為新起點，加快發展戰略對接，推動貿易自由化便利化，擴大產業與投資合作，推進中國－中亞交通走廊建設，支持建立中國－中亞能源發展夥伴關係，鼓勵高新技術合作，保障地區糧食安全，共同打造深度互補、高度共贏的合作新格局。

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中方與中亞國家將全面深化人文交流合作，積極開展體育、考古、旅遊、醫療衛生等領域合作，辦好中國同中亞國家人民文化藝術年暨中國－中亞青年藝術節活動，推進互設文化中心，擴大人員往來，鼓勵青年交流，共同實施「文化絲路」計劃。中方願繼續向中亞國家青年學子提供政府獎學金名額，在中亞設立更多魯班工坊、傳統醫學中心，幫助各國培養高素質人才。

中方與中亞國家將堅決打擊一切形式的恐怖主義、分裂主義、極端主義以及毒品走私、跨國有組織犯罪，加強生物安全、網絡安全、應急救災合作，繼續幫助阿富汗人民維護安全穩定、實現和平重建，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的中亞。

中方與中亞國家將恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅定維護多邊主義以及公認的國際法和國際關係準則，維護國際公平正義，推動國際秩序和全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。各方支持並願積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，認為這對維護世界和平與發展、促進人類文明進步具有重要意義。

習近平日前會見中亞國家領導人：

中方與中亞國家將以舉辦這次峰會為契機，正式成立中國－中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家舉辦。下次峰會將於2025年在哈薩克斯坦舉行。我們將加快完善機制建設，在中國設立常設秘書處，以交通、經貿、投資與產業、農業、能源、海關、人文為優先方向，紮實、高效推進六國全方位、深層次合作。

最後，習近平指出，這次峰會為各國合作開了一個好頭。在大家共同努力下，中國同中亞國家關係的航船一定能夠乘風破浪、勇毅前行，為六國發展振興增添新助力，為地區和平穩定注入強大正能量。