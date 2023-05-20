阿里巴巴拆分大戲發酵　新的「心臟與骨架」：兩委員會和六董事會

阿里巴巴集團（下稱「阿里」）的「拆分大戲」，繼續發酵。

5月18日晚，阿里公布了旗下六大業務集團和其他子公司的上市路線圖。「董事會已經批准阿里國際商業尋求對外融資、菜鳥探索上市流程以及盒馬實施上市計劃。」阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示。

根據阿里本次計劃，六大業務集團中的三家公司以及部分其他子公司，將率先按下上市進程按鈕。

雲智能集團將通過向股東分配股息的方式，實現從集團分拆。在分拆完成前，阿里將以私募融資的方式引進外部戰略投資者。在分拆後，雲智能集團將尋求獨立上市，並在未來12個月內完成IPO。

阿里國際數字商業集團將開啟對外融資。有知情人士透露，其中一部分融資可能更看重的是投資方在海外市場所在地的資源，或者基於此引入一些重要合作者。

菜鳥集團將啟動上市計劃。根據最新的股權信息，阿里巴巴集團持有菜鳥67%股權，菜鳥集團目前的其他股東以物流圈戰略投資者以及部分國際投資機構。根據計劃，菜鳥希望在未來12~18個月的時間內完成IPO。

在六大業務集團公司之外。盒馬也將尋求上市，根據計劃，盒馬的IPO進程有望在未來6~12個月的時間內完成。

在當天杭州阿里總部，菜鳥和盒馬的員工「心情大好」。

在線下的園區世界和線上的內網世界，菜鳥和盒馬的員工興奮地表達著對於「股權激勵的憧憬」。

有知情人士告訴虎嗅，菜鳥的員工早已分配好了期權，這次菜鳥宣布上市，比較符合預期的節奏；對於盒馬而言，此次公開的上市計劃比很多人「原本預計的時間提前」，所以讓部分員工興奮。

與菜鳥、盒馬員工的興奮不同，淘寶天貓所屬「淘天集團」的員工比較平靜，實際上他們是唯一確定「不會獨立上市」的業務集團。在今年早些時候，阿里曾官宣過對於旗下業務集團和子公司拆分上市的整體規劃：「淘天集團將由阿里巴巴集團全資擁有；其他五家業務集團都可以靈活籌集外部資金並尋求獨立上市。」

有知情人士向虎嗅透露，本次公布的上市計劃只是「第一階段」，後續還會有其他業務集團或子公司開啟IPO。「在阿里巴巴之外，未來三五年內阿里係可能還會出現4~8家獨立上市公司。」該人士分析稱。

不過阿里的分拆上市計劃，並未立刻給資本市場注入強心劑。截至5月18日美股收盤，阿里股價下跌5.47%至85.72美元/股。有美股分析師向虎嗅表示，大部分機構對阿里的分拆上市充滿期待，但中概股近期整體處於壓力週期，以及阿里幾家業務集團具體的上市進程尚在推進過程中，「市場對阿里還需觀望」。

阿里新的「心臟與骨架」：兩個委員會，六個董事會

在公佈上市路線圖的同時，阿里宣布成立兩個新委員會：資本管理委員會以及合規風險委員會。

知情人士透露，資本管理委員會，將在今後阿里巴巴作為控股公司的角色中扮演至關重要的作用。通過兩個維度，可以看出這一委員會的重要性：從人數上看，資本管理委員會只有四人，且均為阿里巴巴集團核心——阿里巴巴集團董事長兼CEO張勇、阿里巴巴集團董事兼執行副主席蔡崇信、阿里巴巴董事兼集團總裁J. Michael Evans、阿里巴巴集團前CFO武衛；從權限上看，六大業務集團和子公司圍繞上市、融資等環節最關鍵的動作都需要經由委員會批准——「委員會將審議並決策與阿里巴巴集團作為控股公司相關的重要事項，包括各類資本市場交易、股東回報計劃、子公司股權激勵計劃、融資、上市、分拆。」

另有阿里內部人士告訴虎嗅，接下來將會繼續有多個阿里內部項目或子公司通過拆分、獨立上市的路線發展。而通過第一批六大業務集團和盒馬等公司，資本管理委員會的模式、流程已經有了基本的框架，相關的經驗也將運用到新的拆分事務之中。

和資本管理委員會同時出現的還有合規風險委員會。

此前阿里內部針對財報等事宜，已經成立了相應的董事會下設的委員會。本次新成立的合規風險委員會和之前合規部門是兩個獨立個體、且有不同管理範圍及權限。新成立的合規與風險委員會，負責監督財務報告合規以外的關鍵領域的整體合規和風險管理，包括網絡安全、數據隱私和安全、知識產權保護和其他合規事宜；財務報告合規則繼續由審計委員會負責。該委員會成員由張勇等阿里巴巴集團高管及集團獨立董事構成。

「兩個委員會，是阿里巴巴集團作為控股公司運作的關鍵『工具』，資本管理委員會與合規風險委員會將是新架構體系中最為關鍵的心臟部門。」一位分析人士向虎嗅指出。

如果說兩個委員會，是阿里新框架的「心臟」，那麼六大業務集團的董事會則像是新架構運轉的核心骨架。

據悉，所有業務集團的董事和首席執行官人選由阿里巴巴集團董事會批准任命。

據虎嗅統計，本次六大業務集團董事會的董事席位共計30席，每個業務集團都有5個董事席位。多位阿里核心人士，「反復現身」董事席位，比如淘天集團董事兼CEO戴珊同時也是阿里國際數字商業集團董事；而阿里國際數字商業集團董事兼CEO蔣凡，同時兼任淘天集團董事。

由於這種「交叉兼任」現象，實際上阿里六大業務集團的30個席位總共由19位阿里核心人士擔任。虎嗅得到的獨家信息顯示，在19位阿里核心人士中，有15位都是張勇的D（虎嗅注：「D」指阿里系統內XXX的直屬下級）而4位不是張勇D的核心人士分別是：王堅、蔡崇信、彭蕾、童文紅。

另有分析人士告訴虎嗅，本次六大業務集團董事會名單，考慮到了阿里「老中青三代精英」的分佈。「一些已經不具體管理一線業務的18羅漢成為業務集團董事長（如蔡崇信、吳泳銘）；一些不具體負責一線業務18羅漢成為董事（如蔣芳、彭蕾）；也有身為18羅漢、且一直具體負責一線業務這次兼任多個董事角色的（戴珊）。」值得注意的是，在本次30個董事席位中，「阿里18羅漢」總共佔據8席，這也是近幾年18羅漢最為集中出現在「一線業務核心陣容名單」中的一次。

蔣凡、萬霖被視為本次董事名單中「阿里中青代」。在本次的董事名單中，這二人也是少有的「並非阿里集團合夥人」的高管。「菜鳥和國際板塊，是阿里集團董事會寄予厚望的業務，也是本次獨立融資、獨立上市的關鍵。其中蔣凡在三個業務集團中都擔任董事，另外兩個一人兼任三董事的高管是戴珊、吳泳銘。」

值得注意的是，各業務集團董事會與阿里集團董事會、資本管理委員會之間的「權責細節、流程細節」尚在推進之中。有知情人士透露，拆分後一些具體的環節到底怎麼執行，還沒有一個定論。「比如，部分高管的工資到底如何發放（財務如何獨立結算），目前還沒有一個特別清晰的制度。」

有分析人士認為，本次阿里19人的「核心陣容」，幾乎可以算是「阿里眼下能拿出的最強陣容」。「接下來，六大業務集團董事會的運轉、核心成員之間的分工協作將是關注的焦點。」

拆分前的最後財報，六大集團獨立號角已經吹響

在5月18日當晚，阿里也公佈了截至2023年三月底的季度財報。

季度內阿里實現收入2082億元，同比增長2%。經營利潤152.4億元，同比下降9%。

淘寶和天貓的GMV在2023年一季度出現同比個位數下降，在3月內商品GMV恢復淨增長。財報信息顯示，給淘寶天貓帶來增長的核心原因是保健品類和服飾品類的消費熱。

下沉市場對「淘天系」增長支撐力開始恢復。季度內淘寶和淘特上M2C商品支付GMV同比增長26%。而截至季度末的過去12個月中，淘菜菜62%年度活躍用戶首次在平台上購買了生鮮產品。

國際商業零售方面，季度內國際零售收入增長41%、整體訂單量同比增長15%。針對東南亞市場的Lazada以及針對土耳其市場的Trendyol均呈現同比正向增長。在5月18日當晚的財報會議上，蔣凡首次以阿里國際數字商業集團（AIDC）CEO的身份出席了阿里集團財報分析師會議，在會上蔣凡表示接下來「除了在東南亞市場持續投入，也會積極關注更多新的區域市場機會。」

在本地生活方面，季度內本地生活服務訂單增長超過20%，本地生活虧損幅度收窄，虧損額從上一個財年的220.92億元人民幣，縮減至140.21億元人民幣。受疫情后出行熱影響，高德、飛豬均出現明顯增長：高德日均活躍用戶達到1.5億；飛豬3月國內酒店預訂價值相比於2019年同比增長超70%。餓了麼在季度內實現GMV和訂單雙增長，數據顯示餓了麼「單位經濟效益在財年內已連續4個季度呈同比改善，並錄得正數。」

菜鳥在季度內收入同比增長15%。阿里的國際業務給菜鳥帶來了增量，3月菜鳥在西法兩地海外倉入庫體積同比增長100%以上。

隨著六大業務集團完成拆分，各個集團的經營方式及策略已經開始發生微妙差異。

在本地生活領域，業務集團於4月內完成了新一財年的OKR制定，據知情人士透露接下來本地生活集團將以半年為周期更新OKR。

「大約每6個月制定新半年的OKR目標。」相關人士表示，在2023年本地生活集團將會對即時零售等新業務持續發力。

而在淘天集團，在5月18日當晚的財報分析師會議上，淘天集團CEO戴珊表示：「淘天集團將以3年為一個經營週期。」而淘天集團內部人士向虎嗅透露，2023年整體的經營策略將會延續戴珊在2022年制定的方向，並不會發生劇變。

值得注意的是，六大業務集團可能將迅速「個性化」。

以工作風格為例，淘天集團由於戴珊非常看重「用戶體驗」，其本人是淘寶APP深度用戶，基於此整個團隊會非常看重產品體驗、客服與投訴等環節。而阿里國際數字商業集團，將會形成更強的「蔣凡痕跡」，比如在開會時，由於蔣凡喜歡高效簡單的溝通方式，長篇PPT並不被鼓勵。在本地生活集團，俞永福推崇「一張紙寫清思路，開會前提前把資料發到溝通群」，所以整體集團的風格更強調條例、體系、效率。

但這種來自一號位的個人風格，並不會導致六大業務集團最終變得「涇渭分明」。有知情人士透露，六大業務集團董事會的作用之一，正是可以協調並融合個性風格與整體；而在數據安全、品牌形像等方面，集團並不會徹底「放手不管」，這意味著六大業務集團將會保持相當程度的「共同基因」。

不過對於阿里數十萬員工而言，依然存在不少「未知數」。

比如，在本次調整中，六大業務集團此前的一號位只擔任CEO而並未出任董事長。有知情人士透露，這一結果超出了很多人的預期。以及，有阿里相關人士表示，對於後續六大業務集團的協作模式尚不清楚。「有很多細節，還需要在實戰中摸索。以淘天集團為例，馬上的618就會是一場惡戰，也將是新架構的第一張考卷。」

眼下，完成拆分的阿里像是重新站到起跑線上：在未來12個月左右時間裡，外界會非常關注其旗下幾大公司的IPO之旅；以及隨著近期多家友商發生高層架構變動，整個互聯網電商江湖正處於震蕩之中。對於24歲的阿里而言，2023年已是公司歷史上的「質變之年」。

本文獲「虎嗅APP」授權轉載，本文作者是虎嗅商業消費組組長、商業主筆苗正卿

