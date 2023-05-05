美企業報告：上海警追蹤外國記者出入新疆　控阿里巴巴協助監查

美國監視器產業研究公司IPVM出具報告示警，稱上海警方正建立監控系統，外國記者若前往新疆，或是維吾爾人進入上海時，系統就會通知警方；且這系統另對不同類別的人員、事件分類，並創建警報。IPVM並稱，這些示警系統直接連接到上海的阿里巴巴警務雲端系統。



德媒5月4日報道，根據美國監視器產業研究公司IPVM於5月2日發布的報告，上海警方正建立一個監視系統，當外國記者預訂飛往新疆的航班、車票，或維吾爾人抵達上海，系統就會通知當局。報告稱，「此舉顯示上海警方正在將新聞人員和維吾爾人定義為犯罪者」。

IPVM指控上海警方操作的示警系統，直接連接到上海的阿里巴巴警務雲端系統。（Reuters）

報道引述報告指出，上海市松江區公安分局今年3月公告，當地一間名為「上海巨一科技發展有限公司」的廠商，拿下「大數據警察軟件」計劃。松江區逾150萬居民，是上海最大的市轄區之一。

松江公安分局公告稱，大數據應用軟件將建設「26個具有實戰意義的功能模塊」，並將透過連結警務雲等警方資料庫，對不同類別的人員、事件進行分類，並創建警報。

報告指，此26個模塊中，「特因人員梳理模型」會自動標記曾往新疆的外國記者；另一個模塊則會在維吾爾人進入上海市時，系統自動通報警方。其他受此系統追蹤的族群，還包括疑似性工作者、非法移民、毒販等群體。

由於此系統可查訪上海全市（不僅是松江區）阿里巴巴警務雲中的34類數據，調閱外國人基本訊息，以及簽證訊息、海關訊息、飯店登記入住紀錄、民航及鐵路訂票訊息等，「這使得阿里巴巴遭批助長侵犯人權行為」。

早在2020年，阿里巴巴也曾被爆出針對維吾爾等少數民族開發人臉識別的雲服務，在偵測到維吾爾人時向客戶示警。當時，阿里巴巴雖承認開發了這項極具種族歧視色彩的人工智慧（AI）軟件，並為此「感到沮喪」，但該公司也稱它「從未打算」針對「特定種族群體」，且僅在「測試情境」中使用過該技術。

截稿為止，按IPVM官方說法，該公司已多次請求阿里巴巴置評，但未獲回應。