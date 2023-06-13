高層相繼訪華、走出疫情寒冬　中國奢侈品牌強勢復蘇？

中國奢侈品市場在總體消費市場復蘇緩慢的環境中異軍突起，今年以來海外奢侈品牌營業額在中國市場的拉動下頻頻傳來捷報，中國迎來一陣奢侈品牌高管訪華潮。



奢侈品市場的強勁復蘇和整體低迷的消費環境形成強烈對比，受訪學者分析，下來半年至一年內料會出現兩種截然不同的消費趨勢，中高收入人群的消費暴發，較低收入人群則繼續採取謹慎的消費態度。

中國奢侈品市場在總體消費市場復蘇緩慢的環境中異軍突起。(中國青年報)

中國消費市場在年初防疫政策鬆綁後未出現強勁的V型復蘇，今年首四個月的社會消費品零售總額低於預期，同比增長僅達8.5%。4月的總額甚至出現回落跡象，從3月的3萬7855億元人民幣（約7135.45億新元）降至3萬4910億元人民幣，跌幅達7.8%。

中國整體消費市場仍在緩步走出疫情的寒冬，但主攻高端消費人群的奢侈品市場卻提早迎來了復蘇的暖春。北京高端商場週末已重現人潮，路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）、香奈兒（CHANEL）等高端品牌門店外排起人龍；穿著一身精品、一手拿著名牌包，一手拎著精品店紙袋的高端消費者，在商場裡比比皆是。

中國各商場奢侈品店都出現排隊人潮。(第一財經)

中國是全球第二大奢侈品市場，占全球的市場份額超過三成。貝恩公司（Bain & Company）發佈的報告顯示，中國個人奢侈品銷售額在2022年一度結束連續五年的飛速增長，同比下降10%。但各大品牌今年迅速扭轉了去年的頹勢，單看中國消費資料，首四個月金銀珠寶類的消費增長明顯高於整體消費增長水準，同比增長達18.5%。

5月1日黃金周 廣東道名店都有內地遊客的排隊人龍：

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今年第一季，奢侈品巨頭LVMH在中國市場的拉動下收入同比增長17%，其中以中國市場為主，不包括日本的亞洲地區銷售額同比增長14%，營收同比增長37%，在各地區中增幅最大。LVMH在一季報中指出，亞洲市場出現了顯著的反彈，並對中國經濟的復蘇表示「非常樂觀」。

另一法國奢侈品巨頭愛馬仕第一季度的表現也超出預期，綜合收入同比增長22.3%，不包括日本的亞洲銷售額增長23%；愛馬仕也把飛速的增長歸功於中國市場強勁消費需求。有分析預計，今年中國奢侈品消費將大漲三成，並恢復至2021年的水準。

36歲的銷售高管林姝（化名）是防疫政策鬆綁後回流的奢侈品顧客之一，她在疫情前十幾年來每年大約會花數萬元人民幣購買奢侈品來犒賞自己，香奈兒、路易威登、愛馬仕都是她再熟悉不過的品牌。

今年以來海外奢侈品牌營業額在中國市場的拉動下頻頻傳來捷報，中國迎來一陣奢侈品牌高管訪華潮。﹙路透社﹚

過去三年多來，林姝在疫情期間把重心轉向孩子的教育和自我提升，暫停購買奢侈品。但今年初在家庭開銷較穩定後，她再次踏入精品店，花了約5萬元購買聖羅蘭（SAINT LAURENT ）和迪奧（Dior）包包。

林姝的年收入達到30至50萬元人民幣，以中國2022年城鎮居民人均可支配收入為4萬9283元人民幣的水準來看屬於高收入群體，在一線城市北京則屬於中高收入人群。她的社交圈子中，和她年齡相仿的女性大多都有買奢侈品的習慣，名牌服飾已成為大城市中高收入人群的身份象徵。

林姝說：「在買奢侈品前，第一點是考慮我對未來的經濟能力是否有確定性，這幾年疫情整體環境不太好，各個行業的前景的不確定因素都增多，在奢侈品方面的消費自然會降低，但今年開始不少中高收入的人對未來還是有點期許。」

分析：反映貧富差距問題

海外奢侈品品牌對中國市場復蘇的樂觀情緒，也體現在奢侈品巨頭公司高管密集的訪華行程中。根據中國媒體統計，今年已有超過20位國際奢侈品和高端美妝企業高管到訪中國， 包括法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）董事會主席兼首席執行官皮諾（Francois Henri Pinault）、美國奢侈品公司Capri集團首席執行官兼董事長艾多爾（John Idol），以及Prada集團首席執行官蓋拉（Andrea Guerra）；也有消息稱LVMH集團創始人阿爾諾（Bernard Arnault）將于本月訪華。

重慶大學經濟學教授姚樹潔接受《聯合早報》採訪時分析，奢侈品市場的強勁回彈顯示，疫情對高端消費群體的影響較小，對中低端收入人口的影響較大；中國消費市場疫情後存在較大的潛力，但目前中高收入人群的消費暴發的同時，較低收入人群仍繼續採取謹慎的消費態度，這個趨勢料會持續大約半年至一年。

內地奢侈品市場龐大。（VCG）

2020年底至2021年，中國從第一波新冠疫情中恢復時，奢侈品市場也曾出現超速復蘇。中國經濟華泰資產首席經濟學家王軍研判，目前再次出現類似的趨勢，顯示這兩次經濟復蘇都存在結構性的不平衡，用於對沖經濟下行的政策也是偏結構性的，例如財政投資更多的是用於支持基建，而不是用於補貼居民。這些問題反映在居民收入上，就呈現出中低收入群體增長比較慢，而高收入群體享有更多復蘇紅利的情況。

王軍認為，奢侈品市場回彈的趨勢體現更深層的貧富差距問題，這個問題並非中國獨有。但對中國政府而言，通過財政補貼等方式增強低收入者、失業者等弱勢群體抵禦各種經濟波動的能力是至關重要的；若這種不平衡的消費趨勢持續，將難以對整體經濟帶來長期的良性促進作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

