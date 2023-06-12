走出「捱罵」困局的第一步是不怕罵

日前，首屆文化強國建設高峰論壇在深圳召開，如何講好中國故事、如何做好國際傳播成為今次論壇召開之際各方熱議的話題。

6月12日，「浙江宣傳」公眾號延續一貫的接地氣風格，因時因勢發布推文《國際傳播必須破解五大「困局」》，該文羅列的五大「困局」包括：內外無別、生搬硬套的「內宣化」傾向；宏大敘事、細節缺失的「淺表化」傾向；按部就班、因循守舊的「模板化」傾向；對象模糊、內容錯位的「籠統化」傾向；單打獨鬥、各自為政的「碎片化」傾向。基於該五大困局，該文在後半部分提出講好中國故事的幾個關鍵：創新才能促進傳播、共情才能產生共鳴、真實才能直抵人心、落細才能更好落地、合唱才能放大聲量。

與此同時，曾因主辦「浙江宣傳」而備受關注的原浙江省委常委宣傳部長、現已擔任中宣部副部長的王綱，在文化強國建設高峰論壇的致辭，也不出意外獲得很多人轉發。王綱在致辭中直接亮出了自己對當前輿論場的認識，以及媒體應有的「應對之道」。在王綱看來，當前國際輿論場的格局之變、話語之變、攻守之變在深度演進，置身新媒體時代，創新國際傳播拼的往往是平台、比的往往是技術、爭的往往是流量，更加需要自我逼迫、自我革新、自我重塑。

中宣部副部長王綱出席並致辭4月19日在廣州舉行的「讀懂中國·灣區對話」專題論壇開幕式。（資料圖片）

那麼具體該如何「自我逼迫、自我革新、自我重塑」？王綱總結了四點：要切換主賽道，推進主力軍全面挺進主戰場，堅持內容為王、移動優先，讓更多高質量抓人心的產品破圈出海；要擁抱新技術，加強前瞻性研究和應用，用技術賦能國際傳播；要相信年輕人，讓年輕人挑大樑、當主力，讓最有「網感」的人道海外講中國故事；要構建大格局，打組合拳、彈協奏曲，把話筒送到更多人手裏到前台去發聲，共同展現可信、可愛、可敬的中國形象，努力創造屬於我們這個時代的新文化，建設中華民族現代文明。

講好中國故事、推動國際傳播，這已經不是新話題，而是十八大至今最高層反覆強調和意欲推動的事項，尤其在中西意識形態鬥爭愈發硝煙瀰漫的今天，國際傳播顯得愈發迫切和重要。2021年5月31日，中共中央政治局集體學習會議聚焦國際傳播，彼時習近平提到必須加強頂層設計和研究佈局，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，着力提高國際傳播影響力、中華文化感召力、中國形象親和力、中國話語說服力、國際輿論引導力。更早之前的哲學社會科學工作座談會上，習近平曾直言，「在解讀中國實踐、構建中國理論上，我們應該最有發言權，但實際上我國社會科學在國際上的聲音還比較小，還處於有理說不出、說了傳不開的境地。」

作為天然弱勢的一方，面對今天無時無刻不在進行的輿論戰，中國究竟該怎麼應對？

首先，任爾東西南北風，必須要堅持實事求是的原則和立場。這也是從毛時代到鄧時代，再到今天的習近平時代，一直延續的傳統，亦是中國共產黨思想路線的核心和靈魂。很難想象，沒有「解放思想」、「實事求是」，中國這艘巨輪在經歷文革十年浩劫後，何以能迅速掉頭，以經濟建設為中心，進而取得今天的成就。

解放思想、實事求是，放在任何時候都不過時。（餘俊亮攝）

其次，面對各方批評的聲音，要不怕罵。鄧小平當年面對危機四伏的國際輿論環境，曾針鋒相對地指出：「不要怕外國人議論，管他們說什麼，無非就是罵我們不開明。多少年來我們捱罵捱得多了，罵倒了嗎？」

中國今天所處的輿論環境，總體上要比鄧小平時代寬鬆，中國在國際場合的影響力也已大幅躍升，有了更多話語權。雖然立足今天硝煙四起的輿論戰，中國無法做到不管「他們說什麼」，但至少可以「不要怕外國人議論」。正如鄧小平說的，「多少年來我們捱罵捱得多了，罵倒了嗎？」

任何事物都有兩面性。中國有關部門在面對國際、國內兩個全然不同的輿論戰場時，往往選擇「一刀切」，以為只要沿着既定的維穩思路阻斷「罵源」就能解決問題，殊不知，在這個過程中，既加劇了國際場域批評的烈度，也在漸次丟失國內輿論場的主導權。尤其在網路時代的今天，任何試圖用「刪帖」、「封號」等老一套來緊急公關，短期看遏制住了輿情，長遠看其實埋下了一個個「雷」。

最後，要看到和敢於承認己方的不足之處，切勿粉飾太平。中國偌大一個國家，不可能一點問題也沒有，中共作為世界最大黨，也不可能讓所有人都滿意。從毛時代到今天的習時代，中國從積貧積弱一步步成為今天的世界老二，走一些彎路、經歷一些曲折，這是再正常不過的事情。面對各種「問題」，以及經歷過的「曲折」，要實事求是的看待和認識。這些「彎路」和「問題」，也是構成今日中國的一部分，尤其是避免再次犯下「顛覆性錯誤」很重要的一部分。