江西鼠頭鴨脖事件：尷尬的胡錫進　讓人悚然的公然說謊

半個多月以來，江西工業職業技術學院「6·1」食品安全事件在網絡上持續發酵。事件起因是6月1日，江西工業職業技術學院的一位學生在食堂吃出疑似為「鼠頭」的異物。本來稍微有點常識的人，都能肉眼看出該學生所吃出的異物不是鴨脖。



但江西工業職業技術學院矢口否認這點，並專門發出通報稱異物為鴨脖。當事學生在壓力之下同樣作出澄清，說他吃出的是鴨脖，而非老鼠頭。更離譜的是，南昌高新區市場監督管理局昌東分局局長公開表示，經過反覆對比確認異物就是鴨脖。



然而，鴨脖怎麼可能和老鼠頭長得一模一樣？江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局的回應根本是在挑戰人們最為樸素的經驗常識。在輿論場一片質疑聲中，6月10日，江西省成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組，進行調查。6月17日，江西省聯合調查組發布調查結果：判定異物不是鴨脖，而是老鼠類齧齒動物的頭部。至此，一件小到不能再小的事情，終於在耗時半個多月，觸動省級聯合調查組才真相大白。

從積極的層面來說，這件小事終於得到解決，人們的經驗常識得到維護。但不能不追問的是，為何這麼一件小事，非得觸動省級聯合調查組才能揭開真相？為什麼面對如此顯而易見的經驗常識，江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局竟可置若罔聞、公然說謊？為何當事學生明明是對的，卻不得不改口？如果追問下去，未免讓人感到憂慮，無怪乎有人將此事形容為現代版指鹿為馬。

常識、真相、實事求是，本應有萬鈞之力，是所有人都不能不正視的。但在江西省級聯合調查組介入之前，江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局生動闡釋了什麼叫混淆是非、黑白顛倒。這無疑是對地方高校和地方執法部門公信力的巨大傷害。

本來只是一件小到不能再小的事，如果在事發之初，江西工業職業技術學院主動承認錯誤，及時糾偏和改正，相信輿情很快便會平息。但遺憾的是，江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局竟然公然說謊，直接挑戰人們的經驗常識，才讓一件小事發酵為重大輿情事件，進而將自身至於極為尷尬的境地。當初多麼言之鑿鑿地說異物是鴨脖，如今便多麼諷刺。

2017年5月23日，胡錫進在鄭州參加活動時接受採訪畫面。（視覺中國）

《環球時報》前總編輯胡錫進的點評便反映了這種尷尬。事發之初的6月5日，他寫道：「老胡看了初始視頻，也感覺酷似鼠頭，因此認為多數網友質疑後來『鴨脖』說是有原因的。當然，不排除網絡視頻有失真的可能，市監局經專門檢測機構試檢，給出的『鴨脖』結論理應更加準確。而且從道理上說，市監局沒理由在這場學校內部的糾紛中為校方站台，其這樣做的動機缺少解釋。」

然而，能打倒昨日胡錫進的只能是今日胡錫進。6月17日，江西省聯合調查組公布真相後，胡錫進又迅速表示：「一件如此簡單的事情，也是很基層的一起糾紛，最後搞得轟轟烈烈，要江西省多個部門下場組成聯合調查組，才把一個公眾肉眼就能辨識的事實確認下來，這的確值得反思和警醒。」胡錫進的前後變化，固然有一種無奈在背後，但說明了在一些地方、一些機構，實事求是、常識有被侵蝕的風險。

江西鼠頭鴨脖事件讓人想起一年多前的江蘇豐縣鐵鏈女事件。當時同樣是一起並不複雜的事件，市縣兩級機構的解釋漏洞百出，引發巨大的質疑聲浪，直到省級調查組出面，才基本揭開謎團。

江蘇豐縣生育八孩母親案。（江蘇省廣播電視總枱「我蘇視頻」截圖）

如今，相比於鐵鏈女事件更是小到不能再小的鼠頭鴨脖事件，又再一次觸發省級調查組。這無疑是浪費行政資源，是一些地方和機構治理失敗和陷入「塔西佗陷阱」的危險信號。

偌大一個國家，每天那麼多事務，光是亟待解決的複雜問題和重大挑戰都數不勝數，可結果竟被迫將寶貴的行政資源浪費在甄別鼠頭鴨脖上面，實在不應該。這反映的是一些地方和機構缺乏有效監督、糾錯的機制，以至於一件小事，都得更高級別的政府介入，才能得到解決。從這個意義來說，江西鼠頭鴨脖事件雖已真相大白，但整個社會更要以此事件作為教訓，建立合理的自下而上的監督機制，不要再讓類似事件衝擊政府公信力。