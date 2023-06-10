吃出「老鼠頭」南昌市官方堅稱是鴨脖　江西省成立聯合調查組徹查

江西工業職業技術學院6月1日傳出有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。食堂工作人員堅稱這是鴨肉，引起爭議。6月4日，南昌市市場監督管理局工作人員回應稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。



6月10日針對江西工業職業技術學院食品安全事件，江西省已成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組，進行調查。下一步，聯合調查組將及時向社會公布有關調查處理情況。



據影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」而影片曝光後，網民紛紛表示震驚及噁心，冀當局嚴查嚴懲。

翌日晚上，江西工業職業技術學院發布通報稱，學生本人已確認「異物」為鴨脖並作出澄清。周日，南昌市市場監督管理局工作人員稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。另外，當局對該校菜品的留樣進行檢測，將於3至5天專業比對後並公佈結果。

事件爭議不斷，雖然官方表示是鴨脖，但大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」，甚至有網民做出對比圖，顯示「鴨脖」與老鼠的相似度。

而某高校一名有30多年囓齒類動物研究經驗的專家向內媒表示，僅僅從圖片來看，如果其屬實的話，那該物應該就是一個小鼠的頭部，「它有上下的門齒，新聞裡有一個正面的圖，它有鼠的犬齒，特別是下面犬齒很長，它會生長，如果圖片沒有造假，我覺得那就是鼠頭，如果是鴨脖的話，它不會有那種白色的東西」。

值得一提的是，這已非該校首次出現「老鼠事件」，早在2021年，南昌市場監督管理局就曝光過一次此類事件。事件發生後，內媒觀察到江西工業職業技術學院一到中午，門口就聚集了領外賣的學生，另有報道指，在發生老鼠頭爭議後的隔日，又有學生在食堂裡吃到大青蟲，網民諷刺「這次要說是什麼?毛豆嗎?」

「指鼠為鴨」引發輿論熱議

事件發生後引發輿論熱議論且多日未消。6月10日針對江西工業職業技術學院食品安全事件，江西省已成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組，進行調查。



對此，許多網民強調不只是食品安全問題，已是整套系統風險問題，希望官方能盡快釐清真相。不過亦有網民批評調查來得太遲，「老鼠頭七都過了，現在物證都沒了，公信力也快沒了。」

網民點睇：

這不只是食品安全問題，還是系統風險問題。要有一系列的調查和解決方案。

好好處理，在此過程中涉及到徇私枉法的希望好好懲處，該給處分的給處分、該撤職的撤職。

荒唐至極的事情，不認真處理，公信力徹底崩塌。

都已經過了十天，老鼠頭七都過了......

希望實事求是，客觀公正的調查結果。

