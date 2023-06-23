寧夏燒烤店爆炸31死　中國重大燃氣事故為何年年都有？

中國端午節連假前夕，寧夏回族自治區一家燒烤店6月21日晚間操作間液化石油氣（液化氣罐）洩漏引發爆炸，奪走31條性命。



數據顯示，2021年，中國共發生1140起燃氣事故，造成106人死亡，763人受傷，其中重大事故一起（造成10人以上、30人以下死亡或50人以上100人以下重傷）、較大事故八起。



這意味著，中國平均每天都會發生至少兩起燃氣事故。而中國的鄰國日本，每兩三年只發生不到10起燃氣爆炸事故。外媒指，中國各地發生燃氣事故的原因不盡相同，除了建築條例執行不力，也與官商勾結和腐敗有關。



寧夏銀川的富洋燒烤店發生爆炸，釀至少31死7傷。（央視新聞）

混亂的爆炸案現場

寧夏燒烤店爆炸的悲劇發生在6月21日晚8時40分許，出事的燒烤店位於寧夏銀川市興慶區。據報導，這是一家經營多年、在銀川小有名氣的店鋪。

網傳的現場影片顯示，燒烤店被吞沒在熊熊烈火之中，黑煙滾滾，餐廳前的馬路上四處散落著玻璃殘渣，現場一片狼藉。

網傳影片可以看出，燒烤店發生爆炸後，被吞沒在熊熊烈火之中：

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有現場目擊者描述，當晚8時36分，她和母親在距離事發的燒烤店約50米處，突然聽到一聲巨大的爆炸聲。之後就看到滾滾濃煙從燒烤店裡竄出，還有兩名服務員從燒烤店裡逃出來，其中一名服務員更嚇得摔倒在地。她在現場聞到空氣中全是煤氣的味道，「味道特別大」。

目擊者說，最先爆炸的是燒烤店一樓的煤氣罐，隨後二樓的天然氣管道也引爆，並波及樓層之間的樓梯。有目擊者稱，由於樓梯被炸毀，受困於燒烤店二樓的人員難以順利逃出。

銀川市政府星期四晚在新聞發布會上說，由於爆炸導致一部分隔牆倒塌，一至二層樓梯被倒塌的建築物、建築構築物封堵，因此救援力量得通過破拆窗戶對二層進行全面搜救。

消防人員在燒烤店前進行救援。（新華社）

當地消防部隊和救護車在接獲報警後抵達現場，花了半小時左右將明火撲滅。截至22日淩晨2時，消防部隊共搜救出38人，他們均被送往寧夏醫科大學附屬醫院搶救。搜救行動在22日淩晨4時結束。

官方22日早上通報，被救出的38人中，有31人搶救無效身亡、七人受傷，其中一人危重、兩人中度燒傷、兩人輕症、兩人被玻璃劃傷。目前這七人傷勢已平穩，沒有生命危險。

澎湃新聞報導，一名參與搜救行動的消息人士稱，死者有的是高中生，也有的是退休老年人，多為窒息死亡。

寧夏燒烤店爆炸造成31死， 消防人員在燒烤店前進行搜救行動。（新華社）

這起爆炸事故被路透社形容為中國近年最致命的事故之一。

中國國家主席習近平星期四作出重要指示，要求全力做好傷患救治，加強重點行業重點領域安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全。

中共寧夏自治區黨委書記、人大常委會主任梁言順下令成立緊急調查小組，徹查事故原因，追究責任。

銀川市委副書記、市長陶少華星期四也致歉，稱這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，給人民群眾生命財產造成巨大損失，代價極為慘重，教訓極其沉痛。

銀川市委副書記、銀川市市長陶少華。（央視直播截圖）

悲劇原本可避免？

爆炸的起因仍有待調查，但從現有的證詞來看，這場悲劇其實可以避免。

根據寧夏公安、消防部門公佈的詢問筆錄，報警的燒烤店店員馮紅娟和燒烤店後廚配菜師傅馬成軍說，在爆炸前一小時左右，他們就聞到煤氣洩漏，並發現液化氣罐閥門壞了。

但燒烤店當時並沒有立即疏散店內人員，而是先讓燒烤店後廚燒烤主管李志翔去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。這說明燒烤店人員的處理過程似乎存在安全疏漏。

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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大象新聞題為《無視安全就是謀殺》的評論文章推測，因為正趕上端午節放假，客流十分旺盛，店家為了賺錢，發現煤氣洩漏也不願疏散顧客，甚至在更換閥門的時候，店裡的燒烤仍照常進行。文章形容這是「要錢不要命」的行為，拿幾十名顧客的生命作賭注，最終釀成大悲劇。

不少中國網民在事故發生後，也指責燒烤店店員沒有做好安全管控，才導致31人無辜喪命。

爆炸的富洋燒烤店在當地頗有名氣，（都市快報）

寧夏公安部門已對燒烤店店長、股東和工作人員等九人進行控制，並凍結他們的資產。

中國燃氣爆炸並不罕見 平均每日兩起

事實上，中國每年各地都會發生類似的燃氣爆炸事故。儘管中國政府多年來嘗試透過更新燃氣管道設施、加強安全管控來解決燃氣使用的安全隱患，但燃氣爆炸事故仍頻發。

隨著中國邁向城市化，全國城鎮燃氣使用規模迅速增長。中國住房和城鄉建設部去年7月公布的資料顯示，全國用氣人口已超過6億6700萬人，城鎮燃氣使用普及率達97.87%。燃氣管道也因此被稱為「城市生命線」。

不過，中國大多數燃氣管道都是在20年前建造，不少地方的燃氣管道如今已出現不同程度的老化，而且20年前建設標準較低，管道容易損壞，加上日常維護、保養、更新不及時等因素，都為中國燃氣安全風險防範帶來挑戰。

中國應急部安全協調司司長蘇潔去年1月坦言，燃氣安全事故多發、頻發，主要受燃氣管道老化，以及一些地方存在執法「寬鬆軟」等因素影響。去年2月發佈的《「十四五」國家應急體系規劃》檔也提到，燃氣洩漏爆炸等安全風險隱患日益凸顯。

今年六月，汕頭餐廳燃氣爆炸，現場狼藉。（影片截圖）

汕頭餐廳突發燃氣爆炸致1死6傷 房屋結構受損 數米外大樹被炸斷

中國城市燃氣協會今年2月公佈的《全國燃氣事故分析報告（2022年·全年綜述）》顯示，中國去年全年共發生802起燃氣事故，造成66人死亡、487人受傷，其中10起為較大事故（造成三人以上10人以下死亡或10人以上 50 人以下重傷）。

2021年，中國共發生1140起燃氣事故，造成106人死亡，763人受傷，其中重大事故一起（造成10人以上、30人以下死亡或50人以上100人以下重傷）、較大事故八起。

這意味著，中國平均每天都會發生至少兩起燃氣事故。而中國的鄰國日本，每兩三年只發生不到10起燃氣爆炸事故。

法新社和美國之音報導稱，中國各地發生燃氣事故的原因不盡相同，除了建築條例執行不力，也與官商勾結和腐敗有關。

2021年湖北省十堰市集貿市場燃氣爆炸26死138傷

例如2021年6月造成26人死、138人傷的湖北省十堰市集貿市場燃氣爆炸事故。當時的調查指出，事故直接原因是由於建築物建設違規，燃氣管道受困于建築物下方的密閉空間。與此同時，河道內長期潮濕造成管道腐蝕破裂，洩漏的天然氣只能在密閉空間內流動，最終才與餐飲商戶排油煙管道排出的火星接觸形成爆炸性混合氣體，釀成悲劇。

湖北省十堰市集貿市場2021年發生燃氣爆炸事故後，現場淪為一片廢墟。（網絡圖片）

官方通報稱，事故暴露了違規建設形成隱患、隱患長期得不到排查整改、物業管理混亂、現場應急處置不當等問題，共有82人在這起事故中被點名處罰。

另外，天津市一座化工廠2015年曾發生一起嚴重爆炸意外，導致173人死亡，成為中國近年最嚴重的爆炸事故。當時，有多名地方官員被指收取賄賂，沒有審查運營資質到期的危險化學物品，才導致事故發生。

如何打造安全的餐桌？

或許是意識到燃氣長期存在的安全隱患，中國官方近年開始採取一些行動。

中國應急部去年2月宣佈要加大投入，在「十四五」（2021年至2025年）期間，更新改造約10萬公里的老舊燃氣管道。

中國應急部指示，要指導全國重點城市加快推進城市安全風險綜合監測預警平臺的建設，使各地對燃氣以及相關各類城市生命線的風險能夠做到「能監測、會預警、快處置」。

對於執法「寬鬆軟」的問題，當局也提出要壓實應急管理責任，包括強化地方屬地責任，建立黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的應急管理責任制。

在官方發聲後，北京、海南、西安、黑龍江等地去年年初起相繼部署城鎮燃氣安全排查整治工作，全面排查整治燃氣安全隱患。

此外，中國燃氣集團控股有限公司（簡稱中國燃氣）今年2月也打造行業首個燃氣安全直播間，為民眾科普燃氣安全知識及如何充分利用科技手段築牢燃氣安全防線。

2022年，天津市寶坻區發生燃氣爆炸事故。（紅星新聞）

這些努力能否見效，目前還無法定論。但此次事故確實引起了中國民眾對燃氣使用的安全疑慮，因為「安全生產年年抓，事故悲劇是年年有」。

有中國網民還在微博發文呼籲全國所有燒烤店都應停業整頓，「利潤不應該用人民的鮮血來賺取」。

如何總結每一起燃氣爆炸事故的教訓，避免下次同樣的悲劇發生，還給用餐食客一個安全的餐桌，考驗著監管部門、業者、民眾各方的智慧。

只是當下，當看到一起又一起相似的事故、有著相似的爆炸起因，中國民眾心裡難免有陰影。就如一名網民所說：「現在我每次去店裡吃飯都要先看看佈局逃生路線安全隱患了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

