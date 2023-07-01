燒錢的人才、卡脖子的晶片　AI爭霸中美差距在哪裡？

中國科技界寄予厚望的人工智慧（AI）公司「光年之外」，因創始人抑鬱症病發，被中國大陸最大外賣平台公司美團全資收購。此舉看上去是危急存亡之際拯救了群龍無首的初創團隊，但外界評價並不看好，認為收購對公司長期發展沒有好處。



美國AI開發公司OpenAI旗下的AI聊天機器人ChatGPT橫空出世後，中國科技巨頭紛紛跟上，頂尖人才和資金向AI領域流入，儼然是震撼矽谷的聲勢。而在中國70多家宣佈要進軍大模型的公司中，光年之外，是打響大模型之戰的領跑者。

然而，創業才四個月，光年之外的創始人、同時也是美團聯合創始人的王慧文上6月25日因抑鬱症病休離崗。美團星期四（6月29日）下午隨即宣佈，以20.65億元（人民幣，下同，）收購光年之外。收購完成後，光年之外的財務資料將併入美團財報。美團是否能持續為大模型創業專案輸血？大多數人並不樂觀。

光年之外的創始人、同時也是美團聯合創始人的王慧文上6月25日因抑鬱症病休離崗。(網絡圖片)

一方面，美團作為上市公司，剛剛在一季度扭虧為盈，盈利的壓力依然是懸在頭上的一把劍；另一方面，在美國OpenAI開發ChatGPT的經驗中，微軟不僅向OpenAI投資10億美元，還同意為這家AI研究創業公司打造龐大的尖端超級電腦。而即便在微軟助陣下，已經燒掉數十億美元的OpenAI，仍然宣稱，要通往通用人工智慧（AGI），至少還要融資1000億美元。而作為外賣平台的美團，技術和經濟實力恐怕都不如微軟，遑論對大模型專案的支援。

AI不僅可以塑造未來的科技領軍者，也有通過軍事應用改變地緣政治平衡的潛力。在中美科技競爭上，中國正在努力縮短差距。然而，光年之外的插曲，讓大家看到了科技公司的脆弱性，也給高歌猛進的中國AI發展潑了一盆冷水。

美團創始人王興和王慧文是清華大學的室友，兩人曾經一起創立中國的臉書「人人網」，後又一起創立了美團。此次美團收購王慧文所創立的「光年之外」，也被一些媒體稱為是「好兄弟接盤」。（網絡圖片）

高調入局，草草收場？

光年之外的王慧文，畢業於清華大學電子工程系，是有兩次成功創業經歷的成功企業家。2005年，他和朋友創立了中國的臉書「人人網」。2010年，王慧文成為美團聯合創始人，2018年和其他創始人一起帶領公司上市，並在2020年底宣佈退休。

今年2月，受到ChatGPT的「感召」，王慧文在朋友圈發起「AI英雄榜」，稱要組隊打造中國的OpenAI。很快的，包括北京智源人工智慧研究院副院長劉江和有著「搜狗輸入法之父」之稱的馬占凱這樣的技術大牛紛紛宣佈加入。公司也迅速獲得紅杉中國等大牌機構投資。

美團聯合創始人、人工智慧的熱門公司「光年之外」創始人王慧文在今年2月看到ChatGPT後，宣佈創業，並在朋友圈發出「英雄帖」招募人才加入他的團隊。（互聯網）

《中國企業家》雜誌在6月27日的報道中稱，光年之外是過去四個月裡中國風頭最勁的一家創業公司，如果說這輪中國國內大模型創業潮是被OpenAI點燃的，那王慧文便是添柴加火的角色。

然而，光年之外被收購後，媒體披露該公司融資得來的2.3億美元現金，在賬上分文未動，可見公司成立幾個月並無進展。下一步，有人認為，美團收購了光年之外後，把融資款返還投資人，幾乎等於公司變相解散。 但也有人認為，美團對AI也有佈局需求，不會草草收場。

無論如何，經此一事，許多從業人士感慨：中國AI發展有太多的不確定性，且與美國相比，還處於非常初期的階段。一名網民在美團收購光年之外的微博下評論：「我們還沒有做出中國的ChatGPT，矽谷創業者已經開始在ChatGPT的基礎上做各種應用了」。這位網民所提到的MidJourney，Stable Diffusion等應用，也是中國創投圈常提起要對標的專案。

在討論中，也有網民稱，中國靠初創公司和美國競爭不靠譜，還是得靠大廠和國家隊。但目前，國家隊和互聯網大廠的產品，卻未達期待。北京智源人工智慧研究院在2021年就推出了一款類似ChatGPT的產品「悟道」，號稱超過ChatGPT，達到1.75萬億參數，但在發佈後，卻鮮有人問津。而百度今年所發佈的「文心一言」，在與ChatGPT對比之下，也備受詬病。

一位網民在星期五（6月30日）上傳了他在ChatGPT和百度「文心一言」輸入同一指令後得到的完全不一樣的回答，並指出「文心一言」答非所問。(微博)

AI爭霸 中美差距在哪裡

中國和美國的AI發展，究竟差在哪裡？英國傳媒機構Tortoise Media星期四（6月29日）發佈的2023全球AI指數排名顯示，美國、中國和新加坡分別排在榜單前三位，美國在初創公司的活躍度、投資和前沿研究上，都明顯優於中國。

報告指出，美國的領先要歸功於人才、研究和創新的進步，以及流向AI初創公司的大量私營資金。在投資方面，全球私營投資對美國AI初創企業的份額，從2020年的51%增至2022年的 53%，達270億美元，而中國的份額則從29%大幅下降至僅10%，達53億美元。

從研究角度來看，儘管中國在AI相關論文的原始產出指數中名列第一，但在前沿發展最重要的研究方面和被引用頻率上，仍是美國領先。

英國傳媒機構Tortoisemedia發佈了一份人工智慧指數報告，顯示了各國目在AI競賽中所處位置。它從投資、創新、實施等維度來衡量國家間的絕對人工智慧能力（規模scale）以及相對於其人口和經濟規模（強度intensity）的人工智慧能力。美國、中國和新加坡排在前三位。（Tortoise Media）

彭博社星期三的一則報道則指出，儘管金額相差甚遠，但交易數量的差距正在縮小。截至6月中旬，中國AI領域的風險投資交易數量，相較於前兩年的50%，目前占美國總量的三分之二以上，約為447筆。搜狗的創始人、大模型公司「百川智慧「創始人王小川受訪時說，中國的AI技術落後美國三年，「但我們可能不需要三年就能趕上」。

燒錢的人才 卡脖子的晶片

不過，要趕上並不容易。一度在科技上有引領之勢的中國公司，在新一代AI技術浪潮襲來時，在底層技術開發和應用兩方面，似乎都被打回了追趕者的序列中。

美國史丹福大學（Stanford University，又稱斯坦福大學）行為科學高等研究中心院士黃偉豪6月12日在港媒上撰文說，中美AI競賽上，在AI還沒有發生重大突破時，中國有領先的優勢，但在生成式AI年代，優勢被削弱，ChatGPT誕生是一個分水嶺。

在AI還沒有發生重大突破時，中國有領先的優勢，但在生成式AI年代，優勢被削弱，ChatGPT誕生是一個分水嶺。 (REUTERS)

他解釋，AI前幾年處在「執行的年代」，中國市場因為有更多的市場資料和更多的科技公司應用，例如在移動支付和AI刷臉上，有領先的優勢。但在生成式AI年代，AI從「執行」回到了「發明」。「執行一向是中國的強項，而發明和創意則通常是美國的傳統優勢。」

發明並非傳統強項，稀缺和昂貴的頂尖人才，也是中國AI發展的巨大障礙。一名大模型創業者告訴《中國企業家》：「矽谷那邊，應屆畢業生去OpenAI的年薪起點已經達到了100萬元人民幣，中國大模型公司靠什麼去搶人才？憑個人魅力？幹不過Sam Altman（OpenAI創始人）；憑錢？更不可能。」

人才之外，晶片依然「卡脖子」。訓練大模型需要AI晶片，但美國正考慮禁止最先進的晶片進入中國。路透社星期三（6月28日）引述兩名知情人士，稱美國正考慮通過限制AI晶片的運算能力，來減緩這些晶片流向中國的速度。

2019年在杭州雲棲大會上，阿里平頭哥發布AI推理晶片「含光800」。（觀察者網）

以上的因素阻撓了創業專案，也阻礙了投資人。事實上，從光年之外創業到被收購的四個月內，也是中國AI投資熱情冷卻的四個月。騰訊科技微信公眾號星期四（6月29日）所發的《中國大模型現狀：一面狂熱，一面冷峻》一文指出，中國投資人對AI的投資出手十分謹慎，不僅因為投入成本高、商業化落地遙遙無期、人才稀缺，更重要的是，好項目不多。

所以，儘管中國的科技公司在今年前六個月對ChatGPT及背後的通用人工智慧（AGI）技術吆喝聲此起彼伏，躬身入局的真正投資人、優質初創團隊實際上並不多，這大概也就是為何市場對王慧文的突然離場，感到如此惋惜吧。