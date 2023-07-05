殲20換國產｢渦扇15發動機｣　中國空軍添新殺器　可與F35一較高下

中國空軍明星裝備殲-20隱形戰機，這兩天又成了廣大軍迷議論的熱點，原因是它裝備了兩台國產渦扇-15發動機並成功首飛。一些軍事觀察人士認為，殲-20終於徹底克服了「心臟病」，成為真正可以與美軍F-22和F-35隱形戰機一較高下的新「殺器」。



網上流傳一段「爬牆黨」（指蹲守以拍到軍事照片的軍迷）拍攝的影片顯示，6月29日，一架用於試飛的黃皮膚高脊背版本的殲-20戰機，在跑道上經過短暫的滑跑後騰空而起，直沖雲霄，充分展示出發動機的強悍推力。有網友對比2022年珠海航展上殲20的起飛影片和這次「爬牆黨」的影片，發現這架「黃皮」殲20滑跑用時明顯縮短。也就是說，新試飛的殲-20安裝了新的動力系統，大幅提升了該機短距離、大仰角的起飛性能。

網民之所以認定這架新試飛的殲-20安裝的是渦扇-15發動機，因為這次試飛完成後，有關人員直接在飛機旁打出了紅色橫幅，表明這架殲-20戰機是有別於現役版本的新型號。儘管橫幅上的很多字被人遮擋，但「15」和「A」等字樣清晰可見，顯示這是一架裝備了渦扇-15發動機的殲-20A型戰機。

網名為「愛迷彩的老虎」7月2日在今日頭條發文分析，這次試飛的殲-20戰機加速性能了得，經過14秒跑道滑行之後就能以大角度離地升空，而裝備渦扇-10C發動機的殲-20A從未向外界展示過這種起飛方式。考慮到新型航空發動機首次裝機試飛存在一定的安全風險，所以試飛員在首飛時一般不會採取暴力試飛的方式。這意味著此次殲-20「旱地拔蔥」已經是悠著飛了，也能說明殲-20換裝了兩台性能遠超渦扇-10C的新型發動機。

這架新型殲-20首飛的當天，中國航空工業官方微博帳號發佈了一條微博，內容是「早成者未必有成，晚成者未必不達。不可以年少而自恃，不可以年老而自棄」，配圖則為兩架殲-20戰機。

有網民分析，這條微博所說的「早成者」顯然是指已停產的美國F-22戰機，而「晚成者」則是中國的殲-20戰機，「未必不達」表明殲-20已經達到了最初的設計指標。

長期以來，高性能航空發動機一直是中國航空工業的短板，殲-20在首飛甚至是服役數年之後依然在用俄羅斯的AL-31FN發動機。AL-31F發動機技術與美國F-119以及F-135發動機存在很大差距，使殲-20戰機在機動性能以及超音速巡航能力方面無法與美國的F-22戰機相提並論。

近幾年來，殲-20換裝了中國國產渦扇-10C發動機，機動性能得到一定的改善，初步具備了超音速巡航能力，但渦扇-10C最大推力不足15噸，依舊無法讓殲-20徹底擺脫動力系統問題。

這次首飛顯示，在正式首飛12年後，殲-20終於用上了專屬的「心臟」渦扇-15，長期困擾殲-20的動力系統問題可能將不復存在。

觀察者網7月2日發文稱，推力更為澎湃的渦扇-15不僅將全面提升殲-20的機動性，大幅延伸其超音速航程，為飛行員提供更多可供選擇的任務剖面。機上供電、冷卻、液壓等系統也將獲得前所未有的功率冗餘，讓駕駛殲20「完全體」的飛行員們只需思考如何更好完成任務，至於任務背後所需的能量「飛機自己會解決」，並為今後的升級留下充足空間。

新型殲-20也引起美國媒體關注。美國「動力（The Drive）」網站6月30日發文稱，渦扇-15發動機最大推力達到了18.5噸，推重比超過了10，在最大推力上超過了美國的F-119發動機，僅次於F-35戰機裝備的F-135發動機。至少在紙面上，渦扇-15可能讓殲-20的推力比美軍現役的兩款第五代戰鬥機（F-22「猛禽」和F-35「閃電II」）更加強大。

中國空軍近日亮相的新「殺器」還不止新型殲-20戰機。央視等官媒6月27日報導了多架中國國產大型無人機「雙尾蠍」子母機帶彈巡航的畫面。

官媒披露，「雙尾蠍」無人機擁有8000公里航程，所攜帶的隱身巡航彈射程達1000公里。

知名軍事學者杜文龍解讀說，「雙尾蠍」可以帶其他的小無人機，是全球首款無人子母機。這種巡航方式控制方式很高端，一般意義上的無人機能夠集群飛行，編隊飛行就很了不起了。現在能夠通過大無人機控制小無人機，是無人機控制技術的里程碑事件。

儘管中國軍迷期盼的轟-20隱形戰略轟炸機近期沒了動靜，但杜文龍認為，在轟-20出現之前，這種「雙尾蠍」憑藉著目前展示的編隊飛行、子母機控制，再加上巡航導彈的射程，一旦需要，包括關島在內的中國周邊熱點海域和地點都在打擊範圍之內。中國在空中無人機方面，已具備一定的戰略遏制能力。

網傳殲20換上「渦扇-15雙發動機」後的試飛影片：

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

