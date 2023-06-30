傳殲20換上中國心「渦扇-15雙發動機」　首度成功試飛

網傳解放軍的殲-20隱形戰機已換上兩具中國自製的渦扇-15發動機，首度成功試飛。台媒《中時電子報》稱，「如果這屬實，那對中方研製殲-20和渦扇-15來說，將是一大里程碑。」



據《動力》（The Drive）網29日報道，網上瘋傳的照片和錄影顯示，，可以看見一架殲-20試驗機成功從跑道上起飛，網民推測試飛似乎是6月28日進行。不過由於影像模糊，難以準確判斷，殲-20裝的是否確實是量身訂製的渦扇-15，而不是現今廣泛採用的渦扇-10發動機，不過在網絡上已掀起熱議。

網傳殲20換上「渦扇-15雙發動機」後的試飛影片：

據了解，要判斷殲-20是否真的換上渦扇-15，最簡單的方式就是仔細觀看機上的排氣噴嘴。專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）看了影片後回覆稱，「我發現有趣的是，看了影片的第一印象之一，就是聽到的隆隆聲和渦扇-10C不同，來得比較低沉。」

值得一提的是，網傳圖片可以看到，橫幅上有「15」這數字，疑似是相關人員在慶祝此次的試飛成功。

據《中時電子報》整理，早從1990年代起，中方就在研製渦扇-15，但相關細節有限。多年來，媒體不斷報導，渦扇-15的推力至少可達36,000磅（近16330公斤），最終的目標在於達到40,000磅（近18144公斤）。

目前已知最強的渦扇-10新版最大推力介於32,000到35,000磅（約14,515到15,875公斤）間，此外，也有專家認為，相較於完成試飛，更令人好奇的是，換裝渦扇-15的殲-20到底能不能解鎖超音速巡航的能力，機動力會不會有實質的提升。

過去傳聞殲-20改裝渦扇-15已有好一段時間。2022年3月時，有消息傳出，改裝渦扇-15的殲-20已成功試飛。不過，在當時的測試階段，據信只裝了1具渦扇-15發動機。接著2022年12月時，網上又出現了升級版殲-20。

據了解，新版殲-20在改進其他設計之際，也換裝升級版發動機。升級版殲-20通常被稱為殲-20 B，但有分析指出，殲-20 B與2021年首度亮相的雙座版殲-20是不同，不該混為一談。