中央港澳辦首次會議透露了甚麼？

中共中央港澳辦今日（11日）早上召開會議，內地知名博客「靖海侯」發文解讀當中的諸多訊息，本文獲其授權轉載。



中共中央港澳辦公室7月11日早上舉行會議，辦公室主任夏寶龍主持，副主任為周霽、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明和王靈桂出席。（國務院港澳辦網頁）

國務院港澳辦網站7月11日消息：

中共中央港澳工作辦公室召開會議

「7月11日上午，中共中央港澳工作辦公室召開會議。中央港澳工作辦公室主任夏寶龍主持會議並講話。中央港澳工作辦公室副主任周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂，中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，中央港澳工作辦公室室務會成員向斌出席會議。」

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此消息，或透露了這一黨和國家重要機構的諸多訊息：

1.隨著領導班子集體亮相，中央港澳辦或已組建完成；

2.夏寶龍同志繼續領當重任，領導中央港澳辦工作；

3.香港中聯辦和澳門中聯辦主要負責人均任中央港澳辦副主任，位列中央港澳辦常務副主任之後。這，意味著2020年成立的中央港澳工作領導小組形成的相關人事安排機制化。

需要注意的是，香港中聯辦原主任駱惠寧擔任國務院港澳辦副主任時，新華社等中央媒體在報道其活動時，往往只冠之「香港中聯辦主任」一職，鮮有提及其兼任的「國務院港澳辦副主任」一職。今後，這一表述有望改變，即此後再報道香港中聯辦或澳門中聯辦主要負責人活動，或將「中央港澳辦副主任」挺在前面。同時，「誰兼任誰」的順序也可能發生改變。

4.隨著中央港澳辦組建完成，因此重大工作機制變化，香港中聯辦和澳門中聯辦的機構改革有望展開，以確保其完全協同一致。

5.自此，中央港澳辦和香港、澳門本地相關機構的領導機制和決策體系統一、運行機制和職能體系統一，協調機制和責任分工體系統一，港澳工作在黨的全面領導下「如身使臂，如臂使指」有了最堅實的組織保證。