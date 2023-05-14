國務院港澳辦斥美國會報告：香港司法獨立絕不允許美國政客干涉

今日（5月14日）國家機關港澳事務辦公室發言人發表談話，斥責美國國會報告「肆意抹黑香港《國家安全法》和香港特區司法制度」，對制裁香港法官的卑劣無恥行徑給予嚴厲譴責。港澳辦強調，特區司法獨立絕不允許美國政客干涉，中央政府堅定支持和全力保障本港司法機關和司法人員依法獨立公正履行職責。



發言人指出，司法獨立是國際公認的法治原則，法官獨立審判，不受任何干涉是法治重要基石。回歸以來，香港特區的法治和司法獨立一直廣受國際社會讚譽。香港特區法官依照香港基本法和香港國安法等法律，對涉嫌危害國家安全的犯罪案件行使審判權，天經地義、不容置喙。那些口口聲聲標榜法治和司法獨立的美國政客，竟對盡忠職守的香港特區法官作出制裁恫嚇，令世界駭然、譁然。這種倒行逆施違反國際法治原則和基本政治倫理，進一步坐實了美國是香港法治和司法獨立的最大破壞者，進一步暴露了美式霸權囂張狂妄、不知羞恥的醜陋面目。

發言人還指出，香港國安法實施以來，香港由亂到治，法治重新彰顯，營商環境不斷改善，香港居民的權利自由得到更好保障。然而那些美國政客出於其險惡圖謀，見不得香港好，看不得香港治，視香港國安法為「眼中盯」、「肉中刺」，千方百計干擾香港特區的有關執法、檢控和審判工作。如今黔驢技窮的他們又把黑手伸向香港特區法官，其意圖十分明顯，就是阻礙香港國安法的有效實施，使危害國家安全和香港穩定的反中亂港分子逃脫罪責、繼續做惡，從而實現亂港遏華的目的。如此用心，歹毒之極!

發言人表示，威脅施壓嚇不倒香港人民和香港特區的正義法官，只能更加激發起香港全社會的同仇敵愾。在那些美國政客的所謂「報告」發布後，香港特區政府、司法機關、律師團體和各界人士紛紛憤慨發聲，強烈譴責那些美國政客的惡行，對其制裁恫嚇嗤之以鼻，並堅定表明維護香港法治和司法獨立的決心意志。正如香港特區司法機關發言人的聲明所指出，香港特區司法人員將緊守司法誓言，奉公守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。事實將再次證明，那些美國政客的叫囂注定徒勞無功，只能自取其辱。

發言人最後強調，中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職，全面準確實施香港國安法，堅決維護國家安全和香港法治權威，並全力保護特區司法人員的合法權益。我們也正告那些美國政客，認清時代發展大勢，收起徒增笑柄的制裁把戲，放棄亂港遏華的霸權主義妄想，否則等待他們的將是歷史的無情拋棄和香港人民的有力回擊!