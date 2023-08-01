詭異的火箭軍高層大洗牌：三個不同尋常之處

7月31日，中共中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛晉升為上將。這是官方首次公開披露王厚斌、徐西盛兩人的新職務，意味着李玉超上將已卸任火箭軍司令員、徐忠波上將已卸任火箭軍政治委員。



相比於過往，火箭軍高層的人事大調整存在三個不同尋常之處。第一，這次是司令員、政治委員同時換人。火箭軍是2015年在戰略性獨立兵種「中國人民解放軍第二炮兵部隊」基礎上成立的軍種，首任司令員魏鳳和上將和首任政治委員王家勝上將，在此之前本就是第二炮兵部隊的司令員和政治委員。繼他們之後的司令員周亞寧上將、李玉超上將和政治委員徐忠波上將，均不是同時間履新的主官。然而，今次火箭軍主官的調整不同尋常，在同一時間，司令員和政治委員雙雙換人。

第二，這次新換的兩位主官都是非火箭軍及其前身第二炮兵部隊出身的將領，尤其是新上任的司令員王厚斌上將是火箭軍成立以來首位並無火箭軍履歷的空降主官。

自2015年火箭軍成立以來，連續三位司令員魏鳳和上將、周亞寧上將、李玉超上將均是長期在第二炮兵部隊服役，屬於火箭軍內部成長起來的主官。與司令員不同，2015年火箭軍成立以來的連續兩位政治委員王家勝上將、徐忠波上將都不是火箭軍系統出身的主官。

火箭軍。（中國央視軍事截圖）

這其實可以理解，政治委員側重政治工作，司令員側重軍事工作，故對於司令員的專業、軍事經驗的要求會與政治委員有所區別。但今次不同於以往的是，新換的兩位主官都是非火箭軍系統出身，政治委員徐西盛上將出自空軍系統，司令員王厚斌上將出自海軍系統，打破多年以來的慣例。

第三，卸任火箭軍司令員的李玉超上將，生於1962年11月，才60歲多一點，尚未到退休年齡。比如，他的前任周亞寧上將，生於1957年，2022年才卸任，現在是全國人民代表大會外事委員會副主任委員，相當於65歲才退居二線。

不止如此，李玉超上將是2022年才升任火箭軍司令員，僅僅一年多時間，便突然卸任，創下2015年火箭軍成立以來任職時間最短的記錄。這看起來似乎不合常理。

中共中央軍委周一（31日）舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

上述三個不同尋常之處，或許說明火箭軍內部正面臨亟待解決的問題，故今次中共中央軍委決定從火箭軍外部任命兩位新主官。但具體是什麼問題，目前尚不得知。值得注意的是，最近一段時間中國軍方多次公開強調「堅定不移持續正風肅紀反腐」，比如中央軍委辦公廳印發《關於建立軍隊廉政風險防範預警機制的意見》。

7月28日，《南華早報》引述知情人士報道，中共中央軍委紀律檢查委員會及軍方審計部門，正對時任火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌、前副司令員張振中展開調查。不過，該消息尚未得到證實，更多訊息還有待於中國官方披露。