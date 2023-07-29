火箭軍疑出事　《南早》：現任和前任司令員接受反腐敗調查

《南華早報》7月28日引述知情人士報道，中國人民解放軍火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，和前副司令員張振中，已被中共中央軍委反腐機構調查人員帶走。



《南華早報》引述兩名知情人士稱，中共中央軍委紀律檢查委員會及軍方審計部門，正對火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌及前副司令員張振中展開調查。

火箭軍的前身是1966年解放軍組建的戰略性獨立軍種「第二炮兵部隊」。2015年12月31日解放軍進行深化國防和軍隊改革後，二炮升格為第四軍種「火箭軍」。

李玉超是火箭軍成立以來的第三位司令員，也是本次調查涉及的最高將領。2022年10月召開的中共第二十次全國代表大會上，他獲晉升為中共中央委員。

其中一名知情人士說：「（火箭軍）幾乎大多數的高級將領在獲得晉升之前都有良好聲譽，他們是在調到北京總部工作時，有更多機會接觸到與國防相關的企業後，才開始腐化。」

報道指出，火箭軍首任司令員是前國防部長魏鳳和，他在2018年出任國防部長時，被外界視為中共總書記、中央軍委主席習近平對火箭軍的重視，這次調查是在魏鳳和今年3月份卸任國防部長之後展開。

前國防部長魏鳳和。 （Getty）

《南華早報》報道沒有說調查是否牽扯到魏鳳和。目前中國官方並未宣布該報道所提到幾位元將領正在接受調查。