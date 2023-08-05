北戴河時間到來？學者分析：關注重點在下半年經濟工作

中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇到北戴河看望暑期休假專家，預示中共高層一年一度的北戴河「休假式聚會」即將開啟。當前中國國內政治的未解議題備受關注，但受訪分析人士認為北戴河聚會的焦點預計仍是經濟形勢和國際關係。



北戴河不僅僅是避暑勝地，還是中國政治的晴雨表。這裡曾經經歷了中國現代史上一幕又一幕驚心動魄的重大事件，也見證了一個又一個重要決策的形成。（紅色旅遊網）

新華社星期四（8月3日）報導，蔡奇是受中共總書記習近平委託，代表中共中央、國務院向參加休假活動的57名專家人才致以問候。中共政治局委員、中央組織部部長李干杰，國務委員諶貽琴和全國政協副主席姜信治也參加看望活動。

這是自新冠疫情爆發以來，中國官媒時隔三年再度報導中共高層在北戴河看望專家的消息，從側面說明一年一度的「北戴河時間」即將到來。

根據央視新聞聯播，習近平最近一次在新聞畫面中公開露面，是7月31日在北京出席中央軍委晉升上將軍銜儀式。同一天，國務院總理李強會見訪華的格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）。此後，除了蔡奇以外的六名政治局常委均未在電視新聞中露面。

中共中央軍委周一（31日）舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

地處河北省秦皇島市的北戴河，曾是中國的「夏都」。中共中央從1953年至1965年，幾乎每年夏天都在當地舉行會議。1966年文革開始後，北戴河辦公一度中斷，到1984年恢復。

2003年中共取消暑期辦公制度，但現任和前任領導人暑期到北戴河休養的慣例延續至今，他們也會在休養之餘碰頭聚會，就當下問題交換看法。

北戴河聚會因此被視為中國高層政治日程的一個特殊時間點。不過，由於中國官媒鮮少直接披露高層在北戴河的消息，外界只能透過其他相關報導推測「北戴河時間」。除了高層在北戴河看望暑期休假專家的報導，河北省領導通常也會在聚會前夕前往當地調研，督促安保工作。

據《河北日報》報導，中共河北省委書記倪岳峰7月21日至22日曾到秦皇島市調研，但未赴北戴河。倪岳峰本周在河北邢臺、涿州和滄州等地檢查防汛救災工作，颱風「杜蘇芮」引發的暴雨導致河北省826個鄉鎮遭受洪災，超過120萬民眾被轉移，但北戴河度假區未受影響。

河北94個縣區遭洪澇災害 轉移群眾超120萬人

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今年北戴河聚會開始之際，中國經濟正面對重重壓力，國內政治也存在突出議題：圍繞中國前外交部長秦剛被免職的謎團尚未解開，中國火箭軍正醞釀反腐風暴的傳聞甚囂塵上。

分析人士指出，秦剛雖然目前仍是國務委員，屬於「黨和國家領導人」，但參加北戴河聚會的可能性已微乎其微。而對火箭軍高層的處理已經決定，是否保留涉事人員的中央委員職位，則是在下一個中央全會上通報，沒有必要在北戴河這樣的非正式會議上討論。

中國前外交部長秦剛仍是國務委員。（外交部）

學者分析：下半年經濟工作是北戴河聚會的關注重點

新加坡國立大學東亞研究所副所長陳剛接受《聯合早報》訪問時也研判，下半年經濟工作是北戴河聚會的關注重點。儘管官方近期接連宣布一系列提振經濟的措施，但「北戴河時間」後預計還將有更多政策檔出臺。

陳剛指出，年底將召開的中共二十屆三中全會，是規劃經濟改革的重要會議，關乎未來長遠發展，相關課題料將在北戴河聚會上重點討論。此外，在地緣政治緊張局勢加劇之際，中國和美國、俄羅斯、日韓和歐洲等地關係，也將是高層們關注的焦點。

有觀點認為，隨著近年來中共黨內權力「定於一尊」，黨內元老們的話語權所剩無幾，北戴河聚會存在的意義越來越小。但陳剛認為，北戴河聚會作為一個重要的交流平臺，還是能發揮讓高層在休假期間充分聽取意見、醞釀決策的作用。