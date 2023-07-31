習近平《求是》刊文：加強基礎研究　實現高水平科技自立自強

新華社報道，8月1日出版的第15期黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平文章《加強基礎研究 實現高水平科技自立自強》。



文章強調，加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。應對國際科技競爭、實現高水平科技自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，迫切需要我們加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。

文章指出，第一，要強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性佈局。第二，深化基礎研究體制機制改革。第三，建設基礎研究高水平支撐平台。第四，加強基礎研究人才隊伍建設。第五，廣泛開展基礎研究國際合作。第六，塑造有利於基礎研究的創新生態。

文章在「建設基礎研究高水平支撐平台」部分指，要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規劃佈局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。

文章在「加強基礎研究人才隊伍建設」部分指，基礎研究人才隊伍仍有明顯短板。必須下氣力打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台，讓更多基礎研究人才競相湧現。