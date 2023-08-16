「中國製造」出口份額在歐盟市場迎頭趕上德國　德媒：尤具爆炸性

路透社15日報道說，在歐盟市場上，中國製造商正越來越多地向德國製造商發起衝擊，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，德國《商報》將這一發現描述為「尤具爆炸性」。



路透社15日報道說，在歐盟市場上，中國製造商正越來越多地向德國製造商發起衝擊，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域。（新華社）

據報道，德國經濟研究所（IW）15日發布的一份報告指出，僅在2020年至2022年期間，「中國製造」在許多歐盟進口產品中所佔份額的增長幅度就與2000年至2010年整個前十年相當，在某些情況下甚至更高。路透社稱，這一點在精密工業產品方面表現得尤為明顯，而這正是德國迄今為止的「強項」。

這份報告也引起了德媒的注意。德國《商報》15日寫道：「尤其具有爆炸性的是：我們談論的不是紡織品或防護面具等易於生產的產品，而是更為複雜的商品。IW的分析表明，特別是在機械或汽車等高價值工業產品方面，中國企業在歐盟國家進口中所佔的份額增加了，而德國公司所佔的份額卻縮小了。」

報道引述報告中的數據提到，2000年，歐盟在上述領域的進口產品中有2.5%來自中國，而到2022年，這一比例已經達到13%。與此同時，「德國製造」的份額從17.7%下降到15.5%，「從很多角度看，中國份額的增長和德國份額的下降往往是同步的」。

具體而言，在機械工程產品方面，2010年，中國企業在歐盟進口中所佔份額仍為6.8%，而去年已達到11.4%。同期，德國機械製造商在歐盟進口中所佔份額從22.6%降至20.5%。根據該報告的結論，化工產品方面也呈現出類似的趨勢。

報告作者、IW全球和區域市場研究部主管於爾根·馬特斯（Juergen Matthes）稱，儘管報告未對個中因果關係進行研究，但「這一發現有力地表明，中國在其歐盟本土市場和傳統強勢領域與德國經濟的競爭日趨激烈」，「鑑於能源變革的挑戰和德國競爭力的問題，這些發現令人擔憂」。

《商報》則指出，這種發展態勢已出現多年，也有其他分析證實了這一趨勢。報道援引德國聯邦外貿與投資署（GTAI）日前的一份研究說，從2000年到2020年，中國在全球出口中所佔份額增加了11個百分點以上，達到約15%，而德國經濟所佔份額卻幾乎停滯在約8%。

馬特斯認為，德國出口份額在歐洲市場下滑的原因之一在於德國企業的能源成本增加。路透社提到，在經歷了多年增長之後，德國經濟在今年5月陷入衰退，出口受到供應鏈困境、通貨膨脹和俄烏衝突後能源成本上升的打擊。「德國企業一直不得不為此而掙扎，但成本劣勢已大大增加，尤其是在能源領域。」馬特斯說。

專家預計，德國企業在出口市場上面臨的壓力會越來越大。北京大學光華管理學院金融學教授邁克爾·佩蒂斯（Michael Pettis）分析稱，中國政府未來將繼續把重點放在促出口上，他「毫不懷疑」來自「中國製造」出口的壓力在未來兩年將繼續增加，「中國的出口份額上升而德國的出口份額下降是不可避免的」。

此外，馬特斯還指出，不僅在製造方面，在技術方面中國也正迎頭趕上，中國企業在創新產品方面的競爭力也越來越強。他提到中國2015年提出的《中國製造2025》行動綱領，該戰略旨在使中國成為關鍵技術的領導者。

觀察家們認為，汽車市場可能是中國製造商的「下一個目標」。（圖片來源：比亞迪騰勢）

《商報》稱，觀察家們認為，汽車市場可能是中國製造商的「下一個目標」。據伯恩斯坦銀行分析師尤妮斯·李（Eunice Lee）估計，中國企業已經具備年產約4000萬輛電動汽車的能力，中國國內本身對電動汽車的需求僅為2000萬至2500萬輛。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）15日援引穆迪的一份報告說，到2023年底，中國有望超越日本成為全球最大的汽車出口國。報道說，中國的鋰供應量佔全球鋰供應量的一半以上，這使得中國汽車製造商在電動汽車生產成本方面具有優勢。

儘管與德國相比，中國汽車在歐盟進口中所佔的份額仍然很小，但根據IW的數據，中國汽車製造商已有明顯的追趕之勢。2000年，中國在歐盟汽車進口中所佔的份額還只有0.1%，而到2022年，這一份額已經達到3.5%。

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