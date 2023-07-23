一帶一路十周年｜全球吉商大會召開　商人見證「中國製造」影響力

7月20日，以「凝聚吉商奮進力量，譜寫吉林振興華章」為主題的第八屆全球吉商大會在長春開幕，800餘位企業家齊聚一堂。



據了解，從首屆全球吉商大會召開至今，全球吉商總數已由150萬人增加到300萬人，海內外吉商組織達到105家。吉林商人投資家鄉近5000億元，近3年落地資金達到千億元規模。



《香港01》記者與海外吉林商人交談，他們表示，在日本、韓國的吉林商人眾多，但近年在東南亞的吉林商人增加，他們除了在當經商，也見證一帶一路在東南亞的發展，和「中國製造」在東南亞的影響力。

第八屆全球吉商大會在長春召開。（中國政府網）

據了解，第八屆全球吉商大會、第二屆吉林省校友人才促進吉林振興發展大會共簽約合同及協議項目98個，引資總額1589.38億元。吉商大會征集合同類項目59個，引資總額693.38億元（人民幣，下同）。簽約項目涵蓋汽車及零部件、農產品加工、文化旅游、新材料、新能源、醫藥健康、裝備製造等領域。

第八屆全球吉商大會開幕時，吉林省委書記景俊海出席開幕式，景俊海表示，2016年首屆全球吉商大會召開以來，眾多全球吉商回歸吉林、投資家鄉，不斷「思源思報」的吉商傳奇。

他指出，海內外吉商組織已經發展到105家，全球吉商總數突破300萬，回鄉投資近5000億元。景俊海稱，「我們為吉商走過的非凡歷程由衷感動，為吉商拚搏奮鬥的無畏精神深深感染，為吉商取得的輝煌成就點讚喝彩。」

長春在舉行吉商大會的同時也在經濟開發區舉辦汽車博覽會。（孫聖然攝）

「一帶一路」十周年 吉林商人：中國製造發揮影響力

據了解，全球吉商大會不只是展示吉林開放形象的重要窗口、吸引天下吉商回吉林投資興業的重要平台，也是各地吉林商人交換市場資訊，聯絡感情的重要大會。有長期在柬埔寨、越南等地的商人透露，今年是一帶一路倡議十周年，他也見證了中國在東南亞影響力的變化。

該商人透露，相比於美國金援東南亞，中國靠基建為當地提供工作機會和更長遠的發展，

例如中老鐵路大大降低運輸成本，也為當地帶來經濟前景，「這才是真正創造多贏局面的發展方式」。

據官方數據，2021年耗資59億美元，連接中國西南部城市昆明與老撾首都萬象、總長1,035公里的中老鐵路終於通車。截至去年（2022年）12月2日，中老鐵路累計發送旅客850萬人次；發送貨物1120萬噸，其中跨境貨物超190萬噸。