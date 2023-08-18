醫藥反腐風暴下應釐清的三個問題

最近，內地社會在醫藥領域掀起巨大的反腐風暴，一時之間，已有上百多家醫院院長、書記被查處，多個醫藥領域學術會議延期，多個醫藥領域的微信群被解散。反腐風暴來勢洶洶，在內地社會引發廣泛關注。在此之際，有三個基本問題需釐清。



國家衛健委聯同教育部、公安部和國家醫保局等9個部門，啟動為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。(資料圖片)

第一，醫藥問題關乎14億人的福祉，是民生最為關切的領域之一，若能通過反腐，祛除毒瘤，淨化醫藥領域的環境，無疑是利於全社會的必要舉措。生老病死是所有人都會面臨的問題，能否讓人們從容、有尊嚴地面對生老病死，往往取決於是否有一個健康可持續的醫療體系。

據國家衛健委的說法：「醫藥領域腐敗問題依然存在，特別是近年來查處的一些『關鍵少數』、關鍵崗位人員，利用權力尋租、大肆收受回扣、行賄受賄等案件，嚴重稀釋了醫藥事業改革發展紅利，蠶食了人民群眾權益，既掣肘醫療、醫保、醫藥事業改革發展，又影響了行業形象，也危害了醫藥衛生領域絕大多數人的利益。」這道出了內地進行醫藥反腐的必要性。

內地醫療反腐以來，多家藥企成為審核關注重點。（視覺中國）

第二，不能因為醫藥領域的腐敗而去否定醫生、護士、製藥企業，不能以偏概全地把少數害群之馬視作全部。連日來，因為醫藥領域颳起反腐風暴，不少聳人聽聞的謠言在網上流傳，彷彿疫情期間被稱讚的白衣天使瞬間都成為了腐敗墮落的魔鬼。這是背離事實的，醫生同樣是人，而且屬於專業技術和職業道德門檻較高的群體。在同等情況下，面臨同樣的誘惑和陷阱，普通人只會比醫生更早淪陷。當一些人在嘲諷醫生都是天下烏鴉一般黑時，是否反躬自省，若把自己放置在那樣的位置，是否腐敗、墮落有過之無不及？

更何況，自古以來，能有腐敗機會的往往是少數人，他們有權有勢，掌握要害部門。在醫藥領域同樣如此，多數醫生都處於中下層，他們缺乏機會和資源，平日裏本就經常加班，疲憊不堪，不能因為醫藥行業暴露出的腐敗亂象便讓任勞任怨、守護民眾健康的多數醫生形象無辜受損。

第三，反腐風暴終究只是一時產物，關鍵還是要有讓醫藥行業健康發展的長效機制。國家衛健委表示醫藥領域腐敗問題集中整治工作將為期1年，可不能不思考的是，1年之後怎麼辦？能否保證醫藥領域的腐敗以後不會死灰復燃？

從歷史來看，醫藥領域的反腐風暴在不同時期進行過多次，每次集中整治期間都會有明顯效果，但過了一段時間之後，昔日的問題又會捲土重來。反腐風暴是必要的，但不能永遠掛起反腐風暴，因為人力物力的投入將難以持續。解決醫藥行業的問題得從醫藥行業的特點入手，得反思人性、權力結構。如果一個醫生能在正當渠道通過努力過上體面生活，如果腐敗和灰色行為在全社會有效監督下成本非常高，那麼試問一下，還會有那麼嚴重的醫藥腐敗問題嗎？所以說，在醫藥領域掛起反腐風暴是必要的，但更重要的是反思深層次問題，及早建立公正、透明的長效機制。