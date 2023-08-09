反腐風暴擴至醫藥　傳上海醫院要求開除跨國藥企諾華4位醫藥代表

內地醫療反腐風暴來襲，內媒「國是直通車」統計，今年以來內地已至少有159位醫院院長、書記被查，數量超過去年全年的兩倍。有業內人士稱，此舉有望扭轉過去醫藥行業重銷售、輕研發的現狀，有利產業長期發展。



內媒《澎湃新聞》報道指，8月1日至7日晚，內地至少再有10名醫療領域人士接受調查，其中不乏醫院院長及黨委書記，當中5人來自廣東，包括汕頭市潮南區衛生健康局黨組書記、局長林海東。

今年以來內地已至少有159位醫院院長、書記被查，數量超過去年全年的兩倍。（視覺中國）

傳醫院要求諾華開除醫藥代表

內媒中新網報道，全球最大的醫藥公司之一諾華（Novartis）也被指捲入反腐風暴之中。市場傳聞稱，海軍軍醫大學第二附屬醫院（又名「上海長征醫院」）分別向上海諾華貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司發送處理建議函。

處理建議函中寫明，長征醫院要求上述兩家公司分別對涉案共計4位醫藥代表予以開除或調離崗位處理，並且向該院反饋處理意見。

諾華中國證實，近日確實收到了來自某醫院的一份函件，其中涉及所稱的兩位諾華醫藥代表。諾華表示對此事件高度重視，經查證，函中提及的一位人員已於2018年從諾華離職，另一位並未被諾華聘任過。對於傳聞中的兩份函件為何只回應了一份，諾華稱，目前確認只收到一份函件，「關於所涉及的人員，我們還在公司的系統裏核查」。

醫院院長買器械吞1600萬

中央紀委國家監委網站今年曾披露一宗案例，一台進口價1500萬元（人民幣，下同）的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。

這宗引起行業震動的腐敗案指的就是發生在雲南普洱市的普洱市人民醫院腐敗窩案。2020年6月28日，雲南省普洱市紀委監委發布消息：普洱市人民醫院原黨委副書記、院長楊文俊和普洱市人民醫院黨委委員、副院長楊文紅雙雙被查。

醫療行業學術會議、論壇紛延期

自8月以來，已至少有10場即將舉辦的醫療行業學術會議、論壇等宣布延期，業內大都認為與此次反腐行動有關。北京市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光稱，有部分藥企之所以熱衷舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的，「還能讓醫藥代表好好招待一下醫生」。

醫法彙創始人、律師張勇表示，過去，很多醫藥企業寧願投入營銷費用去維護關係，也不願將錢投入研發，這種現像不利於打造公平競爭的市場環境，因此醫藥領域反腐有助於改善這類情況。

內地醫療反腐以來，多家藥企成為審核關注重點。（視覺中國）

「現在醫藥代表都不敢進醫院」

北京天霜律師事務所主任萬欣稱，這麼多年以來，老百姓看病難、看病貴的問題，醫藥領域腐敗因素也摻雜其中，同時也給醫保基金的支付帶來較大的壓力，「有一些過度檢查、過度醫療的背後實際上也是腐敗問題」。

有醫藥代表表示，年年都在查，今年查得特別嚴，醫藥領域重點被查的是醫療器械，「春節過後，我們這邊就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，要求醫生清退講課費、回扣費等等，現在醫藥代表都不敢進醫院。」