解放軍首艘054B護衛艦下水　中國海軍繼續下餃子？

中國海軍新型054B護衛艦上周在上海滬東造船廠下水。儘管官方對新型武器裝備一向保持低調，不少中國軍事學者和軍迷還是為這款新型戰艦喝彩，預測中國海軍將啓動新一輪「下餃子」模式。



中國海軍現役主力護衛艦是054A型，該艦2006年9月下水，2008年正式服役，具有航程遠、可靠性高、便於量產等優點。但該艦排水量只有4500噸，遠洋和綜合作戰能力已不大適應中國快速發展的航母編隊的需求。

作為054A護衛艦的改進型，054B護衛艦在性能參數上有不少新亮點。

首先是排水量。根據網絡圖像分析，054B長度約148米，寬度約18米，排水量預計在5500噸到6000噸之間，相比054A有大幅提高。更大的排水量將提升艦艇的適航性、續航力，加載更多的武器裝備。

雷達方面，054B採用了先進的S波段雙面有源相控陣雷達。這種雷達對空搜索基本上沒有任何的死角，即使雷達運轉頻率處於較低水平，依舊可以為戰艦的指揮系統提供相當高的目標刷新率，提升艦艇的態勢感知能力，也增強了整個系統的穩定性和可靠性。

054B可能採用了柴燃動力系統。柴燃動力系統擁有更高航速和更好的靜音，在與潛艇對抗的時候具備更強的反探測能力。目前尚不清楚054B是否採用了全電推進系統，如果是全電推進，054B的整體性能將有更大提升。

054B的直升機庫比054A更大，可以容納直-20艦載直升機，偵查和反潛能力有所提高。

滬東廠054B下水。（網傳圖片）

054B配備了一門新的100毫米主炮。與054A型相比，054B型的炮塔更加寬敞，為艦艇增添了更強大的火力。

也有軍迷指出，054B的進步並不算大，比如該艦上的垂直發射單元和054A一樣只有32個，直升機機庫仍然是單機庫，主炮隱身能力較差，反艦導彈也沒有重大改進。

中國知名軍事學者陳虎分析，如今看一艘水面艦艇到底變化有多大、先進到什麼程度，首先要看的不再是武器了，而是雷達電子系統和作戰系統。054B採用了新型雷達和一體化桅桿，表明過去20年中國從俄羅斯引進吸收消化的過程已經完成了，054B身上更多是中國自主創新的東西。這意味著054B的對海態勢感知，從依託單件平台上的設備上升到了依託海戰大系統的層次，對態勢感知的廣度和深度將有根本性的提高。

陳虎認為，054B雖然下水了，但它上面的各種配置不一定馬上就確定了。當年054造了兩艘之後，馬上就變成054A了，大家感覺變化很大，這種情況會不會在在054B上出現，只能再等等看。

就在054B下水前後，位於中國北方的大連造船廠也下水了一艘新型驅逐艦。有軍迷認為，這是一艘052D驅逐艦的改進版。新改進的052D驅逐艦雖然仍是346A型雷達，但主桅頂上的圓球已被最新的368型AESA快反雷達所替代。這種雷達此前已在大型兩棲攻擊艦075型上裝備，將為艦艇提供更強的掠海隱身反艦導彈攔截能力。

同時，新改進的052D驅逐艦還將裝備YLC-8B型新型反隱身雷達，這款雷達因其外形也被戲稱為「蒼蠅拍」。它的最大優勢在於能夠遠程偵測隱身戰鬥機，包括美國的F-35在內。

054B護衛艦和改進型052D驅逐艦下水後，不久將會列裝中國海軍。在得到海軍方面的認可後，預計中國又將啓動新一輪海軍艦艇「下餃子」模式，054B替換下來的部分054A，將可能逐步變身為中國的海警船。

以中國眼下超強的造船能力，不難預計，除了新型護衛艦和驅逐艦不斷下水，中國海軍也將迎來更多的055大型驅逐艦、075型大型兩棲攻擊艦等大型水面艦艇，以及各種新型潛艇、核潛艇。

另外，目前中國海軍最大的「餃子」，即航空母艦「福建號」，也傳出將於近期海試的消息。

有消息稱，福建艦各種雷達電子設備已經安裝到位，艦島整體已經成型，艦上三個遮擋電磁彈射跑道的棚子已經全部拆除。如果不出意外，福建艦有望在今年10月進行海試。

另據香港《南華早報》報道，中國利用太赫茲技術探測水下目標近期也取得重大進展。太赫茲技術利用人工聲波對水下目標進行偵察，可在10微米到100微米的範圍內檢測微小振幅。一旦成功檢測到目標，可以進行連續跟蹤。如果這項技術投入使用，將可有效發現跟蹤敵方潛艇。

隨著中國海軍不斷「下餃子」以及中國整體軍事能力不斷提高，美軍在亞太地區的傳統優勢將面臨更多挑戰。這也是美國近年來不遺餘力打壓中國高科技尤其是軍工科技，並在印太地區聯合盟友對付中國的原因之一。 今後幾年甚至更久，中美之間的博弈，包括軍事領域的博弈，仍將是中美關係的主旋律。

本文獲新加坡《聯合早報》。

