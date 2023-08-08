外交部：仁愛礁是中國南沙群島一部分　敦促菲方拖走「坐灘」軍艦

菲律賓海岸警衛隊8月6日，指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。

8月7日，菲律賓外交部發表聲明稱，中國海警的行為違反《聯合國海洋法公約》和南海仲裁案裁決，侵犯菲方主權權利和管轄權。

8月8日，中國外交部強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方一直未守諾拖走軍艦，還企圖維修加固，實現永久佔領。外交部已向菲方提出嚴正交涉。



外交部強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

外交部指出，南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。這一立場是明確的、堅定的，是維護國際法治的正當舉措。

中方通過外交渠道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方盡快商談管控仁愛礁局勢的措施。

但菲方無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因。中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。

外交部重申，菲律賓是中國重要的海上鄰國，中菲雙方曾就管控海上爭議達成重要共識。中方願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。