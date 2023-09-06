李強代替習近平出席G20峰會傳遞何種信號

據中國政府的消息，國務院總理李強將於9月9日至10日出席在印度舉行的G20第十八次峰會。這將是中國總理首次亮相G20峰會。目前，李強已經乘包機抵達印度尼西亞，他會先參加東亞合作領導人系列會議，然後再前往印度出席G20峰會。

過往代表中國出席G20峰會的都是國家主席，比如自習近平出任國家主席以來，歷次G20峰會都是他代表中國出席，可唯獨今次G20峰會是由總理李強出席。從中國政治慣例來看，除非個別特殊情況，通常國家主席和總理不會同時出現在海外同一個外交場所。這意味着今次G20峰會將只有李強出席，習近平大概率不會參加。

新德里的G20宣傳海報。（Reuters）

如果最終真的如此，那確實打破多年以來的慣例。不過，李強出席G20峰會是符合中國政治邏輯的。因為國務院總理屬於政府首腦，外交本來便是重要的政府職權。李強在出席G20峰會之前會先去參加東亞合作領導人系列會議便說明了總理的外交職權。那些出席G20峰會的海外國家領導人中，同樣有多位是以總理身份出席。但不同的是，海外那些出席G20峰會的總理，往往是所在國家最主要的實權領導人。除此之外，G20峰會主要內容與經濟相關，而中國國務院的核心職責便是經濟，總理的主要工作是主管經濟，李強出席G20峰會恰好可以開展經濟外交。

然而即便如此，李強出席G20峰會，仍然不同尋常。畢竟，政治工作非常注重慣例，尤其是對外交往，每一次的安排都必定是審慎考慮的結果。習近平為何不直接參加，而是讓李強代替他出席G20峰會？這背後應該是綜合考量。有分析認為是中印關係或中美關係的影響，這似乎是一種解釋，卻有待觀察。但可以確定的是，李強代替習近平出席G20峰會，反映出習近平對李強的高度信任和認可，凸顯出李強扮演的政治角色十分關鍵。

近些年以來，經過兩輪「黨和國家機構改革」，國務院的角色有所收窄，日益偏向經濟民生，中共中央扮演集中統一領導的角色。這成為了外界不少人解讀中國黨政關係的視角。但從李強代替習近平出席G20峰會來看，國務院總理依舊在新形勢下的中國政治語境中扮演非常吃重的角色。