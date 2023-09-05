習近平為什麼不出席印度G20？

中國外交部9月4日宣佈國務院總理李強將於9月9日至10日出席在印度舉行的G20峰會。這意味着中國國家主席習近平將不出席今年的G20峰會。按照以往慣例中國出席G20的往往是國家主席，此番習近平不出席會議非常罕見備受矚目。

這是中國同時與世界第一大經濟體和第二大發展中國家關係交惡的結果。印度是今年G20會議主席國，在行程安排方面有非常大的自主權。鑑於中印關係不睦的現狀，中國領導人在印度受到接待的規格不會很高。

習近平2019年曾對印度進行訪問，但是雙邊關係並沒有改善。去年的G20峰會和今年的金磚峰會上，中印領導人都沒有舉行正式會晤。圖為2019年10月12日在印度金奈郊區的馬馬拉普拉姆，莫迪與中國國家主席習近平在第二次非正式會晤時交換禮物。（Reuters）

印度的人口和經濟規模彰顯了其大國的身份。印度近年來極力將自身定義為發展中國家領袖。此次G20會議印度邀請了包括非洲國家在內的廣大新興經濟體和發展中國家與會。可以說此次會議是印度的主場。印度對自身的定位很大程度上和中國是重合的。中國在同美國博弈的過程中，往往以第三世界發言人和代理人的身份亮相。但是包括美國在內的不少國家已經將日漸崛起的中國排除出了發展中國家的行列。此次G20會議間隙，印度主辦的一系列新興國家和發展中國家會議是否會邀請中國與會未可知。

包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方發達國家也都將參加此次會議。印度同美西方的關係處於蜜月期，莫迪（Narendra Modi）不出所料將給西方國家領導人高規格的接待。在這樣一場會議上，中國的關注度和活動空間是有限的。

作為世界第二大經濟體，中國備受包括美國在內的西方世界打壓排擠。作為最大的發展中國家，中國同第二大發展中國家印度關係不睦造成了其無法在第三世界樹立權威的地位和形象。這或許是習近平不出席此次G20峰會的關鍵原因。

2022年中美領導人在G20間隙進行會晤後雙邊關係並沒有顯著改善，僵局在最近幾個月才打破。圖為2022年11月14 日，美國總統登（右）在印尼峇里島舉行的G20峰會舉行期間會見中國國家主席習近平（左）。（Reuters）

中國國家主席和中國總理雖然都是中國的代表，但是進入第三任期的習近平和李強的上下級關係是明確的。李強出席G20已經代表了中國降格參加今年G20峰會的態度。

近年來G20會議機制已經陷入僵化，成員利益分化、作用弱化、議題泛化非常突出。此前印度召開的G20財長會議和外長會議無一例外無疾而終。2023年3月的G20外長會議和2023年7月的G20財長會議都因為分歧而沒有達成聯合公報。可以預想此次G20領導人峰會不會有大的進展。這也許是中國國家主席不參加此次會議的考量之一。

中國不會在沒有進展的方向投入更多外交精力。今年10月中國將舉辦疫情之後的新一屆「一帶一路」國際高峰論壇，這場中國的主場外交將是中國國家主席同諸多中國重點交往的國家共話合作、深化聯繫的場合。