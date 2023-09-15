中國軍隊反腐升溫之際　國防部長李尚福神隱超過兩周

日前，中國國防部長李尚福因為長達兩周未在公共場合露面，據傳他突然推遲與越南國防官員的會晤，引發西方媒體高度關注。查詢公開資料可以發現，李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言，但自此之後的兩周多時間，李尚福便保持神隱狀態，未再公開亮相。



李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。(影片截圖)

據路透社報道，李尚福原定於9月7日到8日出席越南在中越邊境主辦的防務合作年度會議，但在會議召開的前幾天，中國方面告知越南，李尚福出現「健康狀況」，會議推遲。路透社的報道引發了許多關注和猜測。9月11日，在中國外交部的記者會上，針對關於李尚福的提問，發言人毛寧表示：「無法理解你所提及的情況。」

李尚福生於1958年2月，現年65歲。他早年畢業於中國人民解放軍國防科技大學，曾任西昌衛星發射中心主任、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長，2013年出任總裝備部司令部參謀長，2014年升任總裝備部副部長。2016年他擔任中國人民解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長，2017年升任中央軍委裝備發展部部長，2019年晉升為上將軍銜。2022年他當選中共二十屆中央委員、中共中央軍事委員會委員，在中央軍委中的排名僅次於軍委主席和兩位軍委副主席。在2023年的全國「兩會」期間，李尚福正式出任國務委員、國防部長，成為副國家級領導人。

自從擔任國務委員、國防部長以來，從4月到8月，李尚福每月都會公開出席活動。比如，今年8月，他除了29日出席第三屆中非和平安全論壇全體會議之外，16日出席第十一屆莫斯科國際安全會議，17日會見白俄羅斯總統盧卡申科，22日會見阿聯酋空軍和防空軍司令易卜拉欣。

不過8月29日之後，李尚福便開始神隱。他為何突然不再現身，是否真出現「健康狀況」，有待中國官方消息的揭曉。

值得注意的是，最近幾個月，中國軍隊反腐持續升溫。7月26日，習近平視察西部戰區空軍時強調「要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。

有報道指出，同一天，「全軍武器裝備採購訊息網」發布消息稱，中央軍委裝備發展部發布《關于征集全軍裝備采購招標評審專家違規違紀線索的公告》，徵集2017年10月以來裝備采購招標評審活動中專家違規違紀問題線索。

主要範圍包括：「自律不嚴、操守缺失，不願較真、不敢碰硬，工作粗疏、評審出錯，拉幫結派、私下勾連，偏袒照顧、以專謀私，任性用權、處事不公，跑風漏氣、主動泄密，組建不力、監管缺失。」巧合的是，李尚福是在2017年9月出任中央軍委裝備發展部部長，針對2017年10月之後進行調查，正是李尚福執掌裝備發展部的時期。

7月31日，中共中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛晉升為上將。這意味著李玉超已卸任火箭軍司令員、徐忠波已卸任火箭軍政治委員。其中，李玉超卸任火箭軍司令員打破多年以來的慣例，他才60歲多一點，2022年升任火箭軍司令員，僅僅一年多時間，便突然卸任，創下2015年火箭軍成立以來任職時間最短的記錄。據《南華早報》報道，中共中央軍委紀律檢查委員會正對李玉超、副司令員劉光斌、前副司令員張振中展開調查。