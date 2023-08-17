中國防長李尚福訪白羅斯晤盧卡申科

俄衛網8月17日稱，白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月17日會見中國國務委員兼國防部長李尚福。雙方就白羅斯與中國軍事合作的前景以及加深合作問題討論。



白通社報道盧卡申科在會見李尚福時說：「我們的合作在任何情況下都不會針對第三國。我們不需要這個。我們需要的是保護自己的國家和人民。」

李尚福代表中國國家主席習近平向盧卡申科致以最良好的祝願和親切的問候。李尚福表示，白羅斯的發展取得了巨大成就，白羅斯國家元首在這方面發揮了重要作用。

他指出：「請允許我對您為世界和平與發展作出的巨大貢獻表示衷心和深切的敬意。」

他回顧道，年初，白羅斯總統對中國進行了國事訪問，期間兩國元首就進一步加強包括軍事領域在內的雙邊軍事合作達成了重要協議。李尚福表示：「我訪問白羅斯的目的正是為了落實元首級重要協議，進一步加強雙邊軍事合作。」

李尚福8月16日抵達白羅斯，並於當日與白羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）進行會面。

應俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及赫列寧邀請，中李尚福於8月14日至19日赴俄羅斯出席第十一屆莫斯科國際安全會議、訪問白羅斯。訪白期間，將與白國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪白軍事單位。