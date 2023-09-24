事關中央重大戰略！全國新型工業化推動大會在京召開

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中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。

9月22日至23日，全國新型工業化推動大會在北京召開。

這場開了兩天的會議規格很高。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示。

據報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並致詞。

出席會議的還有中共中央政治局委員、國務院副總理張國清，國務院秘書長吳政隆。

各省、自治區、直轄市及計畫單列市、新疆生產建設兵團，中央及國家機關相關部門、相關人民團體，部分中央管理的金融機構、企業，軍隊有關單位，部分製造業企業負責人等參加會議。

新型工業化是中央的重大戰略規劃。

黨的二十大報告提出，2035年基本實現新型工業化，強調堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推動新型工業化，加速建設製造強國。

什麼是新型工業化？

央視曾解讀稱，新型工業化是資訊化與工業化融合發展，科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢充分發揮的工業化發展道路。

4月20日，工信部總工程師趙志國對外解讀稱，新型工業化是高端、智慧、綠色相互支撐的工業化，是大中小企業融通創新的工業化，是「四個現代化」同步發展的工業化，也是數位經濟與實體經濟深度融合的工業化。

廣州廣汽埃安第一智造中心新能源汽車焊裝車間的機器人手臂。（新華社）

定位

中央對新型工業化有一個最新定位。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在重要指示中提及：

新時代新旅程，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。

要完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌發展和安全，深刻把握新時代新征程推動新型工業化的基本規律，積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設製造強國同發展數位經濟、產業資訊化等有機結合，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。

「關鍵任務」「強大物質技術基礎」等字眼，凸顯了新型工業化的重要地位。

今年2月，工信部黨組書記、部長金壯龍撰寫了《加速新工業化》的文章。

他在文章中提到，「工業是一國綜合國力的根基」「對於我們這樣的大國而言，沒有強大的工業，現代化強國的奮鬥目標就難以實現」。

他也提到，推動新型工業化是建構大國競爭優勢的迫切需求。

「面對日益激烈的國際競爭，必須加速推進新型工業化，實現高水平科技自立自強，保護好全球最完整的產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，提高製造業在全球產業分工中的地位和競爭力，確保我國在大國博弈中贏得主動。」

金壯龍也分析了目前面臨的情況。

我國產業仍處於全球價值鏈中低端，自主可控能力還不強，工業大而不強的格局尚未根本改觀。



先進製造業領域國際競爭日益激烈，已開發國家紛紛推進「再工業化」，推動高端製造業回流，新興經濟體憑藉成本優勢積極承接國際產業轉移。



他還寫道，「近年來，美國針對我國先進製造業的打壓不斷升級，我國工業和資訊化發展面臨更加嚴峻複雜的外部環境，這是推進新型工業化必須邁過去的一道坎」。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。

部署

推動新型工業化是一個系統工程，需要多方努力。

習近平強調：

要完善黨委（黨組）統一領導、政府負責落實、企業發揮主體作用、社會力量廣泛參與的工作格局，做好各方面政策與要素保障，開拓創新、擔當作為，匯聚起推進新型工業化的強大力量，為全面建成社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。

9月22日至23日召開的全國新型工業化推動大會，傳達了習近平重要指示。

在推展上，李強指出，要適應時代要求與情勢變化，突顯重點、抓住關鍵。

他要求，著力提升產業鏈供應鏈韌性與安全水平，加速提升產業創新能力，持續推動產業結構優化升級，大力推動數位科技與實體經濟深度融合，全面推動工業綠色發展。

「要堅持深化改革、擴大開放，促進各類企業優勢互補、競相發展，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰略引導產業合理佈局，用好國內國際兩個市場兩種資源，不斷增強推進新型工業化的動力與活力。」

多說幾句。

在上述文章中，金壯龍提到，產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鍊子，這是大國經濟必須具備的重要特徵。

他寫道，實施產業基礎再造工程，聚焦事關發展與安全的戰略需求，找準「卡脖子」、「掉鍊子」薄弱環節，著力補短板、鍛造長板，提升產業體係自主可控能力，保障極端情況下國民經濟循環暢通。

就在推進大會召開的兩天前（9月20日），李強主持召開了國務院常務會議，會議的一個議題就是「研究加快推進新型工業化相關工作」。

會議提到，要堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大戰略性新興產業兩手抓，加快發展先進製造業，協同推進數位產業化和產業數位化，著力補齊短板、拉長長板、鍛造新板。