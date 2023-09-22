市場監理總局發布促進民營經濟發展22項舉措　聚焦五大面向

近日，市場監理總局發布《市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施》，為7月14日中共中央國務院出台《關於促進民營經濟發展壯大的意見》以來，市場監管部門貫徹落實黨中央、國務院決策部署出台的制度舉措，被指對提振民營經濟發展信心，依法規範和引導民營資本健康發展具有重要意義。



據央視報道，22項措施聚焦五個面向，一是持續優化民營經濟發展環境，持續破除市場進入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，強化制止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法，完善社會信用激勵約束機制，健全失信行為糾正後的信用修復機制；二是加強對民營經濟政策支持，完善信用資訊歸集共享，健全中小型企業及個體工商戶信用評等及評鑑體系，完善支持政策直達快享機制；三是強化民營經濟發展法治保障，持續改善智慧財產權保護體系，完善監理執法體系，杜絕選擇性執法，健全涉收長效監理機制。

四是著力推動民營經濟實現高品質發展，支持民營企業參與標準制定，計量服務中小企業，依法規範及引導民營資本健康發展，推動平台經濟健康發展；五是持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法，加大宣傳。

市場監管總局表示，22項措施的發布將極大提升民營企業謀發展、謀改革、謀創新的積極性和主動性，讓民營經濟這支生力軍更有力量，使民營經濟迎來更加廣闊的發展舞台和更光明的發展前景，為推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標貢獻力量。