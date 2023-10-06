制止台海戰爭的不二法門︱專家有話說

【編按】9月12日中共中央、國務院出台《支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，又稱為「閩台融合21條」，是北京「融合促統」的重要新政。本文作者為台灣政治學者周陽山，現任「民主基金會」學術顧問，曾長期任教於金門大學，他認為這份《意見》要實現「兩岸一家親、閩台親上親」，是「開放兩岸，惠通天下」的關鍵性舉措。除非台灣選擇自我封閉，否則對所有的台灣人都是有利的；這也是制止台海戰爭，促進和平共處，合作共贏的不二法門。



大陸國務院制定的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱《意見》），9月12日發布全文。緊接着，14日上午，國務院新聞辦公室又舉行了新聞發布會。由國台辦副主任潘賢掌、發改委副主任叢亮、福建省委副書記羅東川詳細介紹相關內容。我仔細聆聽了相關的報告，了解到這份《意見》一旦落實，將對兩岸關係產生重大影響，是一份重要的政策規劃。

「兩岸一家親、閩台親上親」

本文不對《意見》做過多的文字性解釋，立足於過去十多年的在金門生活的經驗，直白的分析此一政策的深遠意涵。

曾長期任教於金門大學的台灣政治學者周陽山認為，大陸推出從融合到統一的政策措施，是制止台海戰爭，促進和平共處，合作共贏的不二法門。（張鈞凱攝）

《意見》除鼓勵台灣民眾在福建購房置業，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證使用上的同等便利，另外還聚焦金馬地區，讓金馬民眾在廈門、福州享受同等的國民待遇，以打造「同城生活圈」。

在今（2023）年6月的廈門海峽論壇大會上，全國政協主席王滬寧宣布將制定《意見》，現在全文公布的內容一共有6大項共21條。其「總體要求」稱，要實現「兩岸一家親、閩台親上親」，使社會氛圍更加濃厚；而其中重點是讓廈門與金門、福州與馬祖的融合發展示範效應不斷顯現。此外，平潭綜合實驗區對台灣的融合作用也能充分的發揮。

《意見》特別指出，推動閩台基礎設施應通盡通，暢通閩台與大陸其他地區的連接通道。進一步優化、加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖的客貨運航線；以「鼓勵更多從未來過大陸的台灣同胞來閩走訪交流。」

6月17日，第15屆「海峽論壇」大會在福建廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席，宣讀習近平總書記賀信並致詞。（新華社）

在文教交流方面，《意見》支持兩岸大專院校在閩開展高水平合作辦學與多元化合作，並支持台灣優勢特色產業企業以多種形式在閩參與職業學校股份制、混合制辦學；另外也支持在閩各類企業，特別是台企，聘用更多的台灣員工；以及，加大在閩職業學校招聘台灣教師的力度。

鼓勵台胞申領居民居住證

生活方面，《意見》表示將取消台胞在閩暫住登記，鼓勵台胞直接申領台灣居民居住證，使台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」；並鼓勵台胞在閩購房置業，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證使用同等的方便。而金門居民在廈門將同等享受當地居民待遇，馬祖居民也可在福州同等享受當地的居民待遇。

產業方面，《意見》表明，建設兩岸標準共通服務平台，鼓勵兩岸產學研企共同制定行業共通標準，探索建立台企資質評估及認證體系；推動設立兩岸產業融合發展基金，並支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級；以及促進台灣農漁業和中小企業在閩發展。

質言之，上述這些措施，不啻提供了重要機會之窗，旨在實現下列幾項重要目標：

台灣人在大陸申辦居住證手續簡單，不必借助旅行業者。（中新社）

一、以通促融，以融促統。藉助生活層面上的共通共融，體現水乳交融，以化解台獨分裂者企圖推動「一邊一國」的陽謀，並且讓兩岸實現「和平交流、民心相通」。

二、讓台胞享受國民待遇，在大陸就業、就學、購房、生活，充分感受到真正的平等待遇，而不覺得自己是「域外人」。

三、讓大多數的台灣人回到閩南、閩東及客家地區，用母語及方言交流，體會同鄉同源的親近感，也充分體會「台灣人就是中國人」！

四、讓從未回過大陸的台胞走訪交流，感受大陸的風土人情，體驗同胞間的深厚情誼。如果能適應的話，還可購屋長居，逐漸融入。

五、讓金門與廈門、馬祖與福州，實現「一日生活圈」的同城化理念，以血濃於水的同胞情懷，打破冷戰時代遺存的隔閡。

2023年9月14日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。（中新社）

六、讓更多台灣的年輕人在大陸工作打拚，一方面解決了就業和生計問題，另一方面也能充分認識大陸，強化自身的競爭力與適應力。

七、讓更多台商、台企與專業人士共同制定行業共通的標準，探索建立台企資質評估及認證體系，以推動兩岸經濟的融合與發展，實現互通有無、高度互補。

八、讓更多的台生與台師進入大陸的高校與文教體系，互學互鑑，互通互融，進一步亦可截長補短，相互攻錯，形成良性的互動。

九、落實金門、馬祖與福建「通水、通電、通氣、通橋」的新四通建設，並且藉新建的翔安機場聯通國際，更方便的面向全世界。

十、不管民進黨政府是否繼續執政，這些「從融合到統一」的政策措施都是「開放兩岸，惠通天下」的關鍵性舉措。除非台灣選擇自我封閉，走向鎖島，否則對所有的台灣人都是有利的。這也是制止台海戰爭，促進和平共處，合作共贏的不二法門！

本文原載台灣《海峽評論》394期（2023年10月號），經授權轉載。

