丁薛祥在特殊時間點南下深圳調研　還專門去了這裏

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10月13日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在廣東深圳調研。

政知君注意到，「科技創新」是這次調研的關鍵詞之一。

調研期間，丁薛祥還專門前往河套深港科技創新合作區展示交流中心。

2020年10月14日，習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話時指出，要「規劃建設好河套深港科技創新合作區」。

兩個月內李強、丁薛祥先後赴深圳

深圳是多重國家戰略交匯地。

建設粵港澳大灣區和支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，以及推進前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區等重大合作平台建設，都是黨中央從戰略和全域高度作出的重大決策和舉措。

在剛剛過去的兩個月內，中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥先後前往深圳調研。

8月22日至24日，李強赴廣東調研，期間他前往東莞、深圳等地調研並召開座談會。在座談會上，李強還聽取了深圳市、廣東省相關部門單位和部分企業負責人發言。

當地媒體稱，8月26日，也是深圳經濟特區建立43周年，這使得李強總理的廣東之行帶上了一種特殊的意味——在向外界顯示我國堅定不移推動改革開放的同時，對深圳經濟特區下半年高質量發展跑出加速度寄予厚望。

10月13日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥也到深圳調研。

政知君注意到，李強和丁薛祥，都提到了科技創新。

在前述座談會上，李強強調，要大力推進科技創新，加大基礎研究投入，發揮好重大創新平臺作用，著力培育創新型企業，加快製造業數字化轉型，為建設現代化產業體系提供強大支撐。

丁薛祥在深圳調研期間則指出，堅持創新是第一動力，深入實施創新驅動發展戰略，加強關鍵核心技術攻關，以科技創新開闢新領域新賽道、塑造高質量發展新動能新優勢。

專門去了這裡

這次丁薛祥赴深圳，也是一個特殊的時間節點。

三年前，2020年10月14日，習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話，要求深圳「在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面」。

在那次講話中，習近平提到，要「規劃建設好河套深港科技創新合作區」。

此次在廣東深圳，丁薛祥調研的地點之一就是河套深港科技創新合作區展示交流中心。

據報道，丁薛祥調研了深港科技創新合作和園區整體規劃建設情況，與入駐企業負責人、科研人員進行互動交流。

丁薛祥要求，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境。

他強調，要協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平臺，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

今年8月，國務院印發了《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》。

規劃中提到了「三大定位」——深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區。規劃確定的目標包括，2035年科技創新國際化程度「居於全球領先地位」「成為世界級的科研樞紐」。

9月，國務院新聞辦就上述規劃有關情況舉行發佈會，深圳市市長覃偉中對外介紹：將聚焦新一代信息技術、生物醫藥、通用人工智能和數字經濟等前沿領域，打造一批研發服務平臺、產業中試轉化基地，努力讓最先進、最前沿的技術在這裡試驗，在這裡成功轉化。

重要戰略

「科技創新」是丁薛祥此行的關鍵詞。

2016年，中共中央、國務院印發《國家創新驅動發展戰略綱要》，提出到2020年進入創新型國家行列、2030年躋身創新型國家前列、到2050年建成世界科技創新強國「三步走」目標。

黨的二十大報告中指出，加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強，以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性全域性前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力。

除了河套深港科技創新合作區展示交流中心，丁薛祥此行還先後前往大疆創新科技有限公司、鵬城實驗室、深圳職業技術大學。

在大疆創新科技有限公司，丁薛祥表示，要強化企業科技創新主體地位，加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新。

在鵬城實驗室，丁薛祥調研瞭解實驗室建設運行和重大項目攻關情況。他希望實驗室聚焦重點領域開展戰略性、前瞻性、基礎性研究。

政知君注意到，鵬城實驗室是中央批准成立的突破型、引領型、平臺型一體化的網絡通信領域新型科研機構。實驗室聚焦寬帶通信、新型網絡、網絡智能等國家重大戰略任務以及粵港澳大灣區、中國特色社會主義先行示範區建設的目標與需求，開展領域內戰略性、前瞻性、基礎性重大科學問題和關鍵核心技術研究。

另外，在深圳職業技術大學，丁薛祥表示，要完善職業教育體制機制，優化學科專業設置，著力培養高素質技術技能人才。