丁薛祥什麼時候到香港？

據新華社報道，二十大後接替韓正主管港澳事務的政治局常委、國務院副總理丁薛祥10月13日至15日在廣東深圳調研。這也是二十大後丁薛祥首次前往深圳調研。考慮到丁薛祥主管港澳事務，擔任中共中央港澳工作領導小組組長，故此其深圳行也是管窺其在港澳事務上作為的窗口。

通稿內容顯示，丁薛祥在深圳期間前往河套深港科技創新合作區展示交流中心，調研深港科技創新合作和園區整體規劃建設情況，並表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，着力營造高度開放的國際化科研製度環境；協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平台，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

丁薛祥（左）日前到深圳調研（中國政府網）

在二十大入常之前，丁薛祥的履歷與港澳事務並無直接交集。1999年，37歲的丁薛祥離開科研一線，出任上海市科學技術委員會副主任，步入仕途。此後先後擔任上海人事局局長、上海市委副秘書長兼市委辦公廳主任。2007年晉升副部級，成為習近平和俞正聲兩人書記的市委「大管家」。2012年轉任上海市委政法委書記，同年11月14日當選十八屆中央候補委員。2013年5月進入中央繼續任習近平的「大管家」，一路升至副國級領導人，及至二十大當選政治局常委，進入最高領導層。雖然從履歷看，丁薛祥與港澳事務並無直接交集，但因其長期擔任「大管家」，故對港澳事務亦應熟悉，且掌握中央政策。香港回歸25週年之際，丁薛祥曾陪同習近平訪港。

在今次深圳調研前，丁薛祥公開出席與港澳事務相關的活動有兩次：2022年12月23日陪同習近平會見來京述職的李家超、賀一誠；2023年9月13日以視頻方式出席香港第八屆「一帶一路」高峰論壇開幕式並發表主旨演講。丁薛祥的主旨演講延續了中央對港一貫的立場和態度，既有「支持」也有「希望」——中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建「一帶一路」中發揮更為重要的功能。希望香港深化區域合作，拓展經貿網絡，與世界各地開展更加緊密的交流合作；完善金融服務，暢通融資渠道，更好滿足「一帶一路」建設多樣化融資需求；聚焦專業服務，發揮人才優勢，促進提升「一帶一路」規則標準「軟聯通」水平；深化人文交流，促進民心相通，夯實共建「一帶一路」民意基礎。

9月13日，一帶一路高峰論壇，丁薛祥致辭。（梁鵬威攝）

依照慣例，丁薛祥擔任常務副總理並主管港澳事務之外，其還將在其他區域協調發展層面發揮作用。以韓正為例，其在擔任副總理並主管港澳事務期間，還同時負責推進「一帶一路」、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作。新一輪黨和國家機構改革之後，中央除設在國家發改委的民營經濟發展局外，還有中央區域協調發展領導小組及中央科技委員會。此前有媒體即推測，這些機構的負責人名單並未披露，但跡象顯示，後兩個機構的主要負責人都是丁薛祥。

故此，不同於上一階段「就港澳事務談港澳事務」，現階段的「港澳事務」需要放在更大維度來考察。對特區政府來說，深港合作、粵港澳大灣區以及「一帶一路」的相關工作都在加速推進中，但具體事務之外，如何在百年未有大變局中找準自身的角色和定位，保持獨特優勢進而持續發揮所長，考驗着香港的治理體系和治理能力現代化。而對於與港澳沒有直接交集的丁薛祥來說，基於中央大興調查研究的總部署，或許也是時候將考察香港的計劃提上日程了。