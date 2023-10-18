梁海明：「一帶一路」不是中國一家的獨奏，而是共建國家的合唱

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式10月18日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委會主席習近平出席開幕式並發表主題演講。



第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇參會專家代表、海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長梁海明對習近平開幕的演說，分享他的理解和看法。



撰文：梁海明



香港該如何參與「一帶一路」？｜專家有話說

記者：今天上午習主席的講話中，您對哪些內容印象深刻？您如何理解某新提法？

梁海明：習主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰發言中提出：「把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己生活得更好、發展得更快。」

我對這點非常有體會。例如，雖然美國對中國發動貿易戰，但我們從經濟資料可看出，美國損失非常慘重，貿易戰美國GDP下降1.2%，美國因為貿易戰，引發了高通貨膨脹，通脹率曾經一度高達7.8%，受苦的是美國的民眾。

又例如，美國和部分西方國家對中國封殺和封鎖晶片產業，但中國經過自己的努力，在晶片產業，中國已經形成了自己的標準體系，完成了中國晶片的產業標準體系建設，在晶片產業，中國將不再依賴於美國的技術，不再依賴美國的產品。

面對美國的技術封鎖，華為新機Mate 60 Pro橫空出世引發熱議。（VCG）

受傷害的反而是美國和部分西方國家，使得美國和西方國家的高技術企業失去全球最大，最活躍，最盈利的市場。也使美國許多相關公司失去賺錢盈利的機會，使相關企業失去競爭力，失去市場，失去客戶，美國矽谷的眾多相關企業大量裁員，工人與工作崗位大量流失。僅僅是在今年8月，美國就有430萬人失去了工作。

習主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰發言中還提及，國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資視窗，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支援共建「一帶一路」專案。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協定。中方還將實施1000個小型民生援助專案。

我認為，上述講話體現出，一方面，中國倡議的「一帶一路」，獲得各國的歡迎和認可，因此，才在企業家大會達成了972億美元的項目合作協定。第二方面，從3500億元、800億元人民幣、1000個小型民生援助專案等這些數位，可以看出，中國政府行勝於言，未來會繼續全力推動共建「一帶一路」項目，為「一帶一路」共建國家的民眾謀發展、謀幸福。

一帶一路開幕式：

習主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰發言中更提及，「我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。世界現代化應該是和平發展的現代化、互利合作的現代化、共同繁榮的現代化....絲路精神崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好。」

我認為，這反映出，中國政府持續給國際社會釋放的信心，也體現了中國作為世界上負責大國、有擔當大國的形象！

這是因為，大家好，才是真的好！中國是以互利、務實合作達到共贏發展。中國推出相關倡議的初心都是結合自身的發展經驗和技術優勢，支持、幫助「一帶一路」共建國家實現互聯互通，嵌入全球價值鏈分工，從而有效分享全球經濟的發展紅利。

共建「一帶一路」不是中國一家的獨奏，而是共建國家的合唱。對於中國而言，不僅是對「一帶一路」共建國家，而是對國際上任何有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議和基建項目均持開放態度，以及合作的態度。相信中國也希望國際上所有的合作和項目，都獲得成功。