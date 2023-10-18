藍佛安料任財政部長　中國不可忽視的專家治國面向

據新華社報道，中國十四屆全國人大常委會第六次會議將於10月20日至24日在北京舉行。綜合最近一段時間中國政治風向來看，今次全國人大常委會會議有可能進行新一波高層人事任命。9月28日剛調任財政部黨組書記的藍佛安大概率會接替已到了退休年齡的現任財政部長劉昆（67歲），成為中國新一任財政部長。

藍佛安生於1962年，今年61歲，是一位專家型幹部。他在1981年考入湖北財經學院（現中南財經政法大學）財政金融系財政專業，1985年畢業後進入財政部工作，1988調往廣東省財政廳任職，此後近30年時間一直在廣東省工作，主要是在財政審計系統。2001年他出任廣東省財政廳副廳長，次年劉昆（後來成為財政部長）出任廣東省財政廳廳長，藍佛安和劉昆共事4年多。2003年廣東省財政廳對民營科技園（區）建設專項資金4.2億元人民幣實施績效評價。這被認為是地方財政支出績效評價破冰之舉，為中國「建立預算績效評價體系」積累經驗。

憑藉豐富的財政審計工作經驗，2016年藍佛安出任廣東省副省長，2017年調任海南省委常委、省紀委書記，2021年升任山西省省長，2022年出任山西省委書記。今年9月，藍佛安轉任財政部黨組書記。綜合來看，藍佛安既有地方工作經驗，主政一方，又是財政審計系統的專業幹部，多次發表過財政、審計相關的文章。

2018年3月8日，全國政協十三屆一次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，樓繼偉作《供給側結構性改革要破除傳統思維》的發言。（新華社）

不只是藍佛安，現任財政部長劉昆和前兩任財政部長肖捷、樓繼偉，都有着豐富的財政、經濟專業背景和工作經驗，都可以程度上專家型幹部。樓繼偉是2013年到2016年擔任財政部長，他1984年從中國社會科學院數量經濟系研究生畢業，早年在財金系統工作，1994年參與分稅制改革，1998年擔任財政部副部長。肖捷是2016年到2018年擔任財政部長，他1978年考入中國人民大學財政系財政金融專業學習，1982年畢業後進入財政系統工作，長期深耕，2001年出任財政部副部長，2007年到2013年之間擔任國家稅務總局局長。現任財政部長劉昆是2018年上任，他1978年考入廈門大學經濟系財政金融專業學習，1982年畢業後進入廣東省工作，2002年到2010年擔任廣東省財政廳廳長，2013年任財政部副部長。

1980年鄧小平曾談及選拔幹部的「紅」與「專」問題：「這裏要說一說紅與專的關係。專並不等於紅，但是紅一定要專。不管你搞哪一行，你不專，你不懂，你去瞎指揮，損害了人民的利益，耽誤了生產建設的發展，就談不上是紅。不解決這個問題，不可能實現四個現代化。」樓繼偉、肖捷、劉昆、藍佛安都是在1977年鄧小平決定恢復高考後考入大學，在改革開放和經濟建設浪潮中成長，積累豐富的財政工作經驗。他們所代表的群體可視為中國不容忽視的專家治國面向。