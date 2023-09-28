山西原書記藍佛安任財政部黨組書記　接替劉昆

中央組織部今日（28日）宣布，山西省委原書記藍佛安任財政部黨組書記，免去劉昆的財政部黨組書記職務。預料經過一定程序後藍佛安將同時成為新財長。



此前，藍佛安為山西省委書記，劉昆為財政部黨組書記、部長。新華社28日稍早報道指，日前中共中央決定：藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，另有任用。

28日下午，中央組織部有關負責領導出席財政部領導幹部會議，宣布中央決定：藍佛安任財政部黨組書記，免去劉昆的財政部黨組書記職務。

山西省委原書記藍佛安任財政部黨組書記。（網絡圖片）

公開履歷顯示，61歲的藍佛安為廣東惠東人，1985年從湖北財經學院財政金融系財政專業畢業後，進入財政部預算司工作，三年後調任廣東省財政廳，曾任辦公室主任等職。

1999年，藍佛安任東莞市副市長，2001年又重返廣東省財政廳，任副廳長。2007年，他任廣東省審計廳黨組書記，次年任廳長。

2015年，藍佛安出任韶關市委書記，2016年1月任廣東省副省長。

2017年3月，藍佛安首次跨省履新，任海南省委常委、省紀委書記，次年1月同時擔任省監委主任。任職海南4年後，藍佛安再次跨省履新，任山西省委副書記。

2021年6月4日，藍佛安任山西省代省長，同月25日，當選省長；2022年12月任山西省委書記。

財政部部長劉昆。（影片截圖）

公開履歷顯示，66歲的劉昆為廣東饒平人，曾任廣東省政府辦公廳副主任，省政府副秘書長（正廳級），省財政廳廳長、黨組書記等職，2010年7月任廣東省副省長，2013年5月任財政部黨組成員、副部長，2016年12月任全國人大常委會機關黨組成員、全國人大常委會預算工作委員會主任、第十二屆全國人大財經委員會副主任委員。2018年3月起，劉昆任財政部黨組書記、部長。