李成：中美在台海交戰比美國內戰概率更低

知名中國政情觀察學者李成認為，中美之間在台海發生戰爭的概率，比美國發生內戰的概率還低，「即便明年台灣總統選舉結果對北京不利，他也不認為北京會發動戰爭」。



在10月27日進行的慧眼中國論壇「重塑中的中國經濟與外交之路」主題討論中，香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成發表了上述觀點。

李成解釋說，儘管美國內戰和台海戰爭的概率都低，但後者的概率更低。李成對此給出三點理由。首先，在中國解放軍已經40年沒有打過仗的背景下，北京方面不能保證一定獲勝。第二個更重要的理由是，北京即使戰勝，問題也不會結束，反而會開啟新的問題，包括佔領地區的人民身份認同，以及戰爭帶來的同胞傷亡等。

第三點，李成引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的觀點，認為在人工智能（AI）時代，沒有人能贏得戰爭。這是因為AI時代的戰爭不會像有限戰爭或代理人戰爭，而是會迅速升級。李成總結，「既然沒有人可以取得勝利，那為什麼還要打仗呢？戰爭可以避免、應該避免、也一定要避免」。

最後，對於將在明年1月舉行的台灣總統大選，在野的國民黨和民眾黨合作的談判陷入膠著。李成認為，藍白兩黨和獨立參選台灣總統的鴻海集團創辦人郭台銘有機會下個月達成合作。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

