王毅晤拜登：中方重視美方穩定與改善兩國關係的渴望

美國總統拜登10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。新華社28日發文稱，王毅在會面中指出，中方重視美方，希望穩定和改善對華關係。



下圖為中國駐意大利大使賈桂德在其社交媒體X賬號上轉發王毅與拜登會面的照片：

新華社稱，當地時間10月27日，美國總統拜登在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。

王毅首先轉達習近平主席對拜登總統的問候，表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向三藩市，推動中美關係止跌啟穩，儘快回到健康穩定發展軌道。

王毅表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。中方重視美方希穩定和改善對華關係。籲雙方要本着對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

拜登轉達對習近平主席的問候，闡述了重視對華關係的立場，表示美方願同中方保持溝通，共同應對全球性挑戰。

美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號發布王毅與拜登會面的照片。（賈桂德社交媒體X賬號）

白宮方面稱，拜登告訴王毅，美國和中國需要負責任地管理雙邊關係並保持開放的溝通渠道。

拜登強調，美國和中國必須共同應對全球挑戰。拜登還對中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強逝世表示哀悼。

李克強27日上午12時10分在上海逝世，享年68歲。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已就李克強逝世，向中國人民和李克強家屬表達慰問和哀悼。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）其後表示，拜登仍希望在不久的將來見到中國國家主席習近平，「總統表示，他完全期待與習主席再次會面。兩人有着長期關係，我們相信這將會發生」。

柯比指，拜登認為與王毅會面是正面發展，是公開對話的好機會。

柯比還說，拜登與王毅會面約1小時，美方在會面期間向王毅提出對南海的憂慮。