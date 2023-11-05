劍指秦剛？中紀委紀檢組長撰文：外事幹部道德操守缺失的風險較高

上任半年多的秦剛今年7月下旬被免去外交部長職務，10月底又被免去國務委員，官方尚未公布秦剛去職原因。中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文近日撰文稱，外交外事幹部被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高，幹部「八小時外」（指工作以外時間）律己不嚴、紀法道德操守缺失的風險較高。這篇文章引發外界諸多聯想，有意見更視為劍指秦剛。



上任半年多的秦剛今年7月下旬被免去外交部長職務，10月底又被免去國務委員，官方尚未公布秦剛去職原因。（外交部）

張際文這篇題為《以深入調查研究推動防範化解對外工作領域風險》的文章在《中國紀檢監察雜誌》發布。文章指，近期，駐中央外辦紀檢監察組深入被監督單位開展調查研究發現，中國對外工作領域存在三大類風險，分別是政治風險、廉政風險及管理風險。

文章稱，政治風險方面，外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

廉政風險方面，個別領導幹部出訪期間違規收受私人老板禮品禮金、公款旅遊、違規發放津補貼等問題仍然存在。在違規用權及權力尋租風險方面，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權、友好城市審批權等權力和利用上述權力設租尋租的風險。「以外謀私」的風險，主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源謀取私利的風險。

管理風險方面，幹部出訪、駐外期間違反外事管理規定的情況仍個別存在，「八小時外」律己不嚴、紀法道德操守缺失的風險較高。在幹部選拔任用不規範的風險方面，幹部選拔任用工作中任人唯親、排斥異己、封官許願、說情干預、跑官要官、突擊提拔或者調整幹部等的風險關注度較高。

根據資料，《中國紀檢監察雜誌》是中央紀委、國家監委主管的刊物。這篇文章署名作者張際文是中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長，主要監督中央外辦、中央對外聯絡部等官員。