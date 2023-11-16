2024台灣大選｜藍白合成局：賴清德難重複陳水扁

11月15日，備受關注的台灣藍白合成局，2024年大選出現重大變數。在台灣前總統馬英九的見證下，國民黨參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫和民眾黨主席、參選人柯文哲經過2.5個小時的商談後達成共識，由馬英九、國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家來檢視評估11月7日至17日各界民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，然後在11月18日，由馬英九基金會公布結果。

藍白雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。藍白合後，雙方共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。兩黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

這意味着如果不出意外的話，藍白合將正式成為2024年台灣大選的關鍵變量，有希望擊敗民進黨參選人賴清德，贏得大選。綜合過去一段時間各方民調結果來看，賴清德的支持率在多數時候都保持穩定領先，大約有3成多支持率，侯友宜和柯文哲在多數時候只有2成左右支持率。如果藍白各自為戰，賴清德將漁翁得利，大概率會贏得大選。但因為台灣支持政黨輪替的選民大約有六成，「下架民進黨」的民意明顯多於「民進黨繼續執政」的民意，藍白合的支持率高於賴清德，所以藍白合被外界視為逆轉2024年台灣大選的關鍵變量。可直到藍白合成局之前，許多人對於國民黨、民眾黨能否放下一己之私、各讓一步、求同存異充滿疑慮。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

藍白合成局有三個積極意義：一是順應民意，符合台灣過半選民希望政黨輪替的民意；二是有希望防止台灣出現「少數人總統」，賴清德再也難以靠3成多支持率贏得選舉，2000年陳水扁靠少數人支持登上總統大位的歷史難以重演；三是國民黨、民眾黨在處理大陸、台灣、美國的複雜關係時相對會比民進黨更務實更理性。

現在距離2024年台灣大選投票日只剩下兩個月時間，接下來會否有新的變數，目前不得而知。然而，能確定的是，蔡英文上任7年多以來，民進黨並未贏得多數台灣民眾的認可，若不是2019年香港修例風波的突然發生給了蔡英文和民進黨可趁之機，2020年大選時民進黨便難以獲勝。現如今，過去7年多的實踐已經證明，過半台灣選民希望政黨輪替，藍白合在相當程度上反映出台灣民意的走向。

選舉民主雖然不是高質量的民主方案，亟待揚長避短，但考慮到選舉民主是台灣的既成事實，那不妨從選舉民主的基本邏輯來看大選。選舉民主的基本邏輯與合法性在於一人一票下少數服從多數，因為只有這樣，當選的政治人物才有可能從整體或者至少多數人的福祉出發。否則，一個政治人物如果僅靠少數人支持便能獲得大權，他上任後又有多少動力去致力於公共利益？2000年台灣大選便是因為連戰和宋楚瑜鷸蚌相爭，陳水扁才漁翁得利，以微弱優勢成為「少數人總統」。本來若藍白不合，民進黨和賴清德大概率會重複2000年陳水扁的故事，但如今藍白達成共識，選情將隨之發生變化，台灣有希望防止少數人以民主之名奪取大權。

賴清德的兩岸政策會給台海局勢增添不確定性。 （中央社）

台灣的命運在相當程度上受制於大陸、台灣、美國的複雜關係。不論是為了兩岸和平穩定還是為了「以小事大以智」，台灣在當前形勢下最務實的選擇應該是改善兩岸關係，與大陸、美國都保持和平穩定的狀態。馬英九時期的台灣便是如此。但遺憾的是，經過蔡英文的執政，兩岸關係已經倒退回類似於李登輝、陳水扁時期的冰冷、僵持狀態，去年佩洛西（Nancy Pelosi）事件已經是對台灣社會的警示。

在兩岸綜合實力差距日益懸殊，大陸民族主義情緒持續高漲，而美國在台海的相對優勢又持續下滑的背景下，如果任由台灣被推向與大陸對抗的危險境地，後果不堪設想。今年9月，美國芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）在台北出席論壇時分析稱，台海因政治因素爆發戰爭的可能性高於軍事因素，如果台灣宣佈獨立，大陸肯定無法接受，反之，如果台灣能避免去談「台獨」這件事，避免激怒大陸，就能維持現在情況。正因這樣，如果自稱「務實台獨工作者」的賴清德僅靠3成多支持率登上大位，勢必會給台海兩岸的和平穩定增添許多不確定性。

藍白合成局只是開始，前行之路仍有重重挑戰。不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。台灣需要的不只是一次藍白合，而至少還需要一批能整合不同黨派和群體訴求、具有長遠眼光與宏大視野、擅長解決複雜現實問題的賢能人物，還需要擺脱狹隘的意識形態束縛和民粹陷阱，清醒理性地應對挑戰，為2300萬人民探索出一條長久通往和平與幸福的道路。不過這都是重大而又長遠的事情，當務之急依然是2024年大選，藍白合成局不失為目前形勢下的理性選擇。