2024台灣大選︱「藍白合」進入深水區　兩岸穩定成最大交集？

2024台灣大選即將白熱化？纏鬥已久的「非綠陣營」整合，以國民黨與民眾黨為主的「藍白合」，在經過雙方高層幕僚就「開放式民主初選」或「全民調」方式產生正副總統人選而爭論不休後，進入到了兩黨黨主席當面協商的「深水區」。在「藍白合」曙光乍現之際，原本「老神在在」的民進黨參選人賴清德，開始拋出「抹紅牌」，指稱「中共最希望藍白合」，也間接說明了過去零星戰火的台灣大選，有可能即將邁入正面交鋒，而兩岸話題將成為最大的戰場。



「藍白合」最大交集在兩岸

10月30日國民黨主席朱立倫與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲，在台北市市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商會議，光從兩人的西裝搭配，已能嗅出雙方互釋善意的味道。會後雙方召開記者會，共同公布了以下四點「共識」：

台灣民眾黨主席柯文哲（左）、中國國民黨主席朱立倫（右），10月30日上午在台北市市長官邸藝文沙龍舉行政黨協商會議。（台灣民眾黨提供）

1. 共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

2. 對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。

3. 在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。

4. 兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

這四點虛中有實，實中有虛。第一點與第四點前後呼應，推倒民進黨的一黨獨大執政局面，本就是「藍白合」題中應有之義。至於第三點，涉及到台灣憲政改革，以及「總統制」與「內閣制」的調適運作，則是「藍白合」倘若成真並勝選後，組成「聯合政府」將面臨的課題。

因此，可以說雙方當前最為務實且最大的交集，在於第二點的兩岸政策，原先在「九二共識」上面扭扭捏捏的兩黨，共同回歸到了《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的法理基礎。其實背後已經體現了「九二共識」依舊在發揮作用，在兩岸和平穩定的共識前提下，推促兩黨以兩岸交流對話為主要施政目標，和緩近八年來不斷升温的台海局勢。

10月16日蔡英文（右）接見美國在台協會主席羅森伯格（左）。（台灣總統府）

柯文哲新書造勢預留了伏筆

「藍白合」跨入了深水區，固然兩黨有自身的政黨盤算，但也體現了雙方面對大選在即而不得不然的局面。首先當然是美國的壓力，在俄烏與以巴戰場兩線作戰的情況下，美國方面或許希望台海有必要降温，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）三度來台，其「銜命」交辦的意味十足。

其次，對國民黨來說，儘管侯友宜陣營有主戰派堅持所謂「開放式民主初選」，但近期民調侯依舊排行「老三」，國民黨已經越來越難有底氣擺出強硬姿態，否則兵敗如山倒只是預料之事。故而侯友宜已鬆口，「藍白合」他不堅持當正的，但合作前提就是「侯柯配」，或「柯侯配」，「不是只有一個人可以代表藍白合，不是只有侯友宜、也不是只有柯文哲」，兩人名字要在同一張選票上，才是藍白合，才能完成「政黨輪替」。

再者，對民眾黨來說，儘管有人認為柯文哲最大目標只要保民眾黨的立委席次，但在總統大位面前，如果有機會一搏，柯豈會放棄爭取正位的機會？「一人撐一黨」對柯文哲來說既是硬傷也有優勢，其民調排名第二緊咬賴清德，就是他最大的籌碼。

柯文哲出版兩本新書《柯文哲的台灣筆記》與《漫畫柯文哲》，為選戰造勢。（台灣民眾黨提供）

事實上，柯文哲曾經說過，由於自己的急重症醫師，「很習慣在最後30秒做決定」，這句話基本展現了柯最為靈活、空間也最為機動的本色。在「藍白合」紛紛擾擾之際，柯文哲陣營一口氣出版了兩本新書作為造勢。其中一本為《柯文哲的台灣筆記》，內容藉由柯走訪台灣各縣市、出訪多國等心情記事，以軟調筆法帶出他對於產業、青年、居住正義、弱勢、藝術、族群等領域的看法，其中兩岸外交部分散見於多個主題之中，篇幅不小。

比如書中提到柯文哲到訪金門時對兩岸關係的感觸，他寫道：「金門是台灣最接近中國大陸的地方。正如同台灣應當是中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子；同樣道理，我也希望金門是兩岸交流的地方，而非對峙之處」。

而在訪美行的紀錄中，柯文哲也特別強調：「台灣希望扮演美中兩大強權之間溝通的橋梁，而不是任人擺布的棋子，在兩岸關係上，維護民主自由是我們的底線，提高善意、化解敵意，減少誤判、化解衝突是我與台灣民眾黨的目標」。

賴清德（右二）10月29日前往新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱（中）後援會成立大會，指出中國企圖干預的各種手段都已經紛紛出籠，如果大家問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」魔鏡一定會回答「中國共產黨」；如果再問魔鏡：「最希望藍白合的是誰？」答案也一定是「中國共產黨」。（Facebook／賴清德）

兩岸是台灣繞不過去的關卡

另一本書《漫畫柯文哲》，則以「醫師柯文哲」與「市長柯文哲」兩種角色貫穿與轉換，帶出柯文哲從人生到政治的哲學。精選的「柯P語錄」夾雜在漫畫的段落中出現，不難看出柯文哲的性格與他對2024這場大選的「內心話」。

例如他說：「政治只有三個原則：對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，「政治是一種價值的選擇」；又說：「超越藍綠不是要把藍綠都消滅掉，而是讓藍綠可以和諧共存下去」。

從事後的角度來看，柯文哲新書中對於自我與從政的期許，某種程度已隱藏了對於「藍白合」可能性的伏筆。第一當然是他的彈性性格，在原則底線之前，可以有多重選擇。第二則是對兩岸與中美的看法，柯文哲在書中「中國大陸」與「中國」兩詞並用，跳脱出綠營或獨派的意識形態束縛，同時強調台灣在中美之間的位置與該扮演的角色，此與侯友宜早先說過「我們絕對不是強國的棋子」，可說是不謀而合。

「藍白合」的進程可能令許多人樂觀其成，但對台灣來說，「藍白」合不合並不是最要緊的問題，而是戰爭與和平的未來想像。可以看到無論是柯文哲的新書，還是朱柯兩位黨主席的會面協商，台海和平穩定都成為了枱面上的重要議題。而他們的對手「務實台獨工作者」賴清德，則以「反共抗中」的「抹紅牌」作為反制，也流露出其心知肚明台海和戰在台灣選民潛在意識裏的關鍵作用，從而動用了操作情緒的民粹話語。無論藍白合或不合，兩岸關係的選擇與何去何從，已是2024台灣大選選民繞不過去的一道關卡。